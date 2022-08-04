Вагнер Лав 18 лет назад дебютировал за ЦСКА. Клуб показал его первый гол

Вагнер, Олич, Карвальо, Жирков, Одиа, Рахимич, Алдонин, Гусев, Ярошик, Игнашевич, братья Березуцкие... Топ-команда была...
ЦСКА вспомнил о 18-й годовщине дебюта нападающего Вагнера Лава за московский клуб.
Пресс-служба москвичей опубликовала видео с первого матча бразильца за ЦСКА и его гол спустя 26 минут после выхода на замену.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах за москвичей.
- Сейчас 38-летний форвард играет за «Спорт Ресифи».