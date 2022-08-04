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    Вагнер Лав 18 лет назад дебютировал за ЦСКА. Клуб показал его первый гол

    ЦСКА вспомнил о 18-й годовщине дебюта нападающего Вагнера Лава за московский клуб.

    Пресс-служба москвичей опубликовала видео с первого матча бразильца за ЦСКА и его гол спустя 26 минут после выхода на замену.

    • Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во 2-й половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах за москвичей.
    • Сейчас 38-летний форвард играет за «Спорт Ресифи».

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1589

      vmonomah17 33 минуты назад

      Вагнер, Олич, Карвальо, Жирков, Одиа, Рахимич, Алдонин, Гусев, Ярошик, Игнашевич, братья Березуцкие... Топ-команда была...

      0
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      Рейтинг: +74

      Клаус 1 час назад

      Тогдашний ЦСКА был вообще крут!
      От одного только имени был страх, бразильцы были очень крутые, да и русская оборона была мощная!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2752

      Nerlinger 1 час назад

      Даааа, Федя так не сможет !!!
      Про деревянного вааааще .....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1900

      Bozigit 1 час назад

      Какая команда! Какие имена!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4743

      Беспонтий 1 час назад

      мда..
      красавец
      а какие имена на футболках
      ..
      великая была команда
      утрём слезу

      4
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      Рейтинг: +611

      111ax 1 час назад

      зря они его продали, он и в 38 больше бы приносил пользы, чем Чалов

      2
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