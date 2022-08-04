КДК дисквалифицировал Баринова за удаление в матче с «Зенитом»

КДК РФС не стал дополнительно дисквалифицировать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за удаление в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать Дмитрия Баринова на один матч чемпионата России», – сообщает пресс-служба РФС.