КДК дисквалифицировал Баринова за удаление в матче с «Зенитом»

А я бы назвал эту новость так: У КДК всё же есть яйца...
КДК РФС не стал дополнительно дисквалифицировать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за удаление в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).
«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать Дмитрия Баринова на один матч чемпионата России», – сообщает пресс-служба РФС.
- Баринов получил красную карточку на 89-й минуте.
- «Локомотив» пропустил все 5 мячей во втором тайме.