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    КДК дисквалифицировал Баринова за удаление в матче с «Зенитом»

    КДК РФС не стал дополнительно дисквалифицировать полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова за удаление в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

    «В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать Дмитрия Баринова на один матч чемпионата России», – сообщает пресс-служба РФС.

    • Баринов получил красную карточку на 89-й минуте.
    • «Локомотив» пропустил все 5 мячей во втором тайме.

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    Источник: сайт РФС

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +32575

      zra78 21 минуту назад

      А я бы назвал эту новость так: У КДК всё же есть яйца...

      0
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      Рейтинг: +3037

      acor94 41 минуту назад

      А эту новость, я назвал бы так :КДК не стал дополнительно дисквалифицировать Баринова за удаление в матче с «Зенитом»

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