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    В «Динамо» рассказали, какая певица выступит перед матчем с «Краснодаром»

    «Динамо» анонсировало музыкальную программу в преддверии игры пятого тура РПЛ против «Краснодара».

    Перед матчем на «ВТБ Арене» выступит певица Анна Асти.

    Ее концерт начнется за 45 минут до стартового свистка.

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    Источник: телеграм-канал «Динамо»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      bato52 4 минуты назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

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      Рейтинг: +4725

      Беспонтий 22 минуты назад

      Даже если она Дзюба по паспорту..
      То тоже ничего.

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      Рейтинг: +1922

      fakeid 1 час назад

      медиалига, фан id, зарема, кубок, в котором можно вылететь - но выиграть трофей, поездки на юг поездами, а не самолётами, возвращение педроши в спартак, крысы варела и крыховяк, вылет рубина. теперь же ещё певцы и певицы перед каждой игрой. от асти и би-2 - до шуфутинского и максим.

      и это только за последний год. а что ещё будет с нашим футболом?

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      Рейтинг: +13796

      Skull_Boy 2 часа назад

      Тупая трата денег

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      Рейтинг: +184

      rac531 2 часа назад

      Анна Асти (настоящее имя — Анна Анатоліївна Дзюба) - средненькая украинская певичка.
      Думаю для дэюбоманов и русофобов то, что надо)
      Спасибо организаторам)

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      Рейтинг: +1898

      Bozigit 2 часа назад

      Надежду Кадышеву с ансамблем нужно было пригласить. Игра бы веселее пошла)

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