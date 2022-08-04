В «Динамо» рассказали, какая певица выступит перед матчем с «Краснодаром»

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
«Динамо» анонсировало музыкальную программу в преддверии игры пятого тура РПЛ против «Краснодара».
Перед матчем на «ВТБ Арене» выступит певица Анна Асти.
Ее концерт начнется за 45 минут до стартового свистка.
- «Динамо» примет «Краснодар» 13 августа.
- Начало – в 20:00 мск.