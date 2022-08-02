«Краснодар» представил три комплекта формы на сезон-2022/23

«Краснодар» представил новую форму.

«Основной, домашний комплект опирается на традиционные клубные цвета, базовый рисунок – сочетание ромбов.

Выездной комплект – яркий и однотонный, выполненный в лимонном цвете, – подчеркивает свежесть, присущую обновленной команде.

В третьем комплекте задействованы светлые тона, в основе дизайна – вертикальные полосы зелeного и белого цвета.

Вратарям в этом сезоне больше всего пойдет красный и синий», – написала пресс-служба клуба в телеграме.