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    «Краснодар» представил три комплекта формы на сезон-2022/23

    «Краснодар» представил новую форму.

    «Основной, домашний комплект опирается на традиционные клубные цвета, базовый рисунок – сочетание ромбов.

    Выездной комплект – яркий и однотонный, выполненный в лимонном цвете, – подчеркивает свежесть, присущую обновленной команде.

    В третьем комплекте задействованы светлые тона, в основе дизайна – вертикальные полосы зелeного и белого цвета.

    Вратарям в этом сезоне больше всего пойдет красный и синий», – написала пресс-служба клуба в телеграме.

    • «Краснодар» набрал 4 очка в 3-х стартовых турах РПЛ.
    • Следующий матч – 6 августа с «Локомотивом».

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    02.08.2022 21:37
    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      gennadiyagale 24 минуты назад

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      Рейтинг: +32410

      VVM1964 27 минут назад

      Краснодар» представил комплект формы... три комплекта... Это всё на что способны модельеры непосильным трудом ?)))

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      Рейтинг: +1186

      Sky Spartak 47 минут назад

      Не понял только..почему белая форма не аналогична с чёрной ?
      Как у Ахмата получилась....

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      Рейтинг: +10472

      alp 1 час назад

      если есть черный то я спокоен...

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      Рейтинг: +639

      Lipatoff 1 час назад

      По-моему тут 5 комплектов

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      Рейтинг: +32410

      VVM1964 > Lipatoff 26 минут назад

      Вообще-то две вратарские формы на еще на фото )

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