«Краснодар» представил три комплекта формы на сезон-2022/23

«Краснодар» представил новую форму.
«Основной, домашний комплект опирается на традиционные клубные цвета, базовый рисунок – сочетание ромбов.
Выездной комплект – яркий и однотонный, выполненный в лимонном цвете, – подчеркивает свежесть, присущую обновленной команде.
В третьем комплекте задействованы светлые тона, в основе дизайна – вертикальные полосы зелeного и белого цвета.
Вратарям в этом сезоне больше всего пойдет красный и синий», – написала пресс-служба клуба в телеграме.
- «Краснодар» набрал 4 очка в 3-х стартовых турах РПЛ.
- Следующий матч – 6 августа с «Локомотивом».
Источник: телеграм-канал «Краснодара»