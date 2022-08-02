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    Фанаты «Баварии» кричали «Hala Madrid» Левандовскому в Мюнхене

    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски побывал на базе «Баварии».

    33-летний футболист специально прилетел в Мюнхен, чтобы попрощаться с бывшими партнерами по команде и другими сотрудниками клуба.

    Когда поляк уезжал из расположения «Баварии», его встретили болельщики. Некоторые из фанатов скандировали «Hala Madrid».

    • Левандовски провел в «Баварии» 8 сезонов.
    • В «Барселону» он перешел за 45 миллионов евро.
    • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5837

      Давид59 1 час назад

      Привет Мадрид? В смысле, что теперь Мадриду не взять титул?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Arsenal_till i die > Давид59 1 час назад

      Hala Madrid в переводе вперёд Мадрид

      0
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