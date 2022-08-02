Фанаты «Баварии» кричали «Hala Madrid» Левандовскому в Мюнхене

Привет Мадрид? В смысле, что теперь Мадриду не взять титул?
Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски побывал на базе «Баварии».
33-летний футболист специально прилетел в Мюнхен, чтобы попрощаться с бывшими партнерами по команде и другими сотрудниками клуба.
Когда поляк уезжал из расположения «Баварии», его встретили болельщики. Некоторые из фанатов скандировали «Hala Madrid».
- Левандовски провел в «Баварии» 8 сезонов.
- В «Барселону» он перешел за 45 миллионов евро.
- С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».