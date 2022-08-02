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    Пономарев считает, что Дзюба должен закончить карьеру: «Иначе сам себя грязью обольет»

    Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Честно говоря, никто уже в нем не заинтересован. Он уже все просрочил. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали. Больше он не стоит.

    Он с чем-то там не соглашался. Видите ли, ему мало. Он что, Месси, Марадона? Кто он такой-то? Он сам виноват. Нужно заканчивать, причем срочно. Иначе он вообще сам себя обольет грязью», — сказал Пономарев.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +29

      боря крым 18 минут назад

      все верно, для серьезных задач дзюба слаб. для нынешнего футбола тоже, заметил давно что он замедляет темп команды. а стоять впереди сбрасывать мячи, это прошлый век, это проходило с уралом итд

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    • ...
      Рейтинг: +16598

      Cleaner 1 час назад

      Кто такой Пономарев? Ноунейм.

      1
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