Пономарев считает, что Дзюба должен закончить карьеру: «Иначе сам себя грязью обольет»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Честно говоря, никто уже в нем не заинтересован. Он уже все просрочил. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали. Больше он не стоит.

Он с чем-то там не соглашался. Видите ли, ему мало. Он что, Месси, Марадона? Кто он такой-то? Он сам виноват. Нужно заканчивать, причем срочно. Иначе он вообще сам себя обольет грязью», — сказал Пономарев.