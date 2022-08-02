Пономарев считает, что Дзюба должен закончить карьеру: «Иначе сам себя грязью обольет»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев высказался о будущем экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Честно говоря, никто уже в нем не заинтересован. Он уже все просрочил. Были предложения, и нужно было принимать их на таких условиях, которые ему предлагали. Больше он не стоит.
Он с чем-то там не соглашался. Видите ли, ему мало. Он что, Месси, Марадона? Кто он такой-то? Он сам виноват. Нужно заканчивать, причем срочно. Иначе он вообще сам себя обольет грязью», — сказал Пономарев.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «Спорт-Экспресс»