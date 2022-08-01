Стали известны подробности передачи «Спартака» под управление «Лукойла»

«Чемпионат» узнал детали смены владельца «Спартака».
Московский клуб переходит под управление нефтяной компании «Лукойл».
«Передача акций идeт полным ходом. На «Лукойл» же почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», активы главных акционеров «Спартака» тоже переходят к «Лукойл».
Бюджет на сезон тоже будет утверждать «Лукойл». Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», – сообщил источник.
- «Спартак» набрал 7 очков в 3 стартовых турах РПЛ и входит в тройку лидеров чемпионата.
- С 2004 года клубом владеет Леонид Федун.
- Сообщалось, что его преемником, вероятно, станет Ашот Хачатурянц.
Источник: «Чемпионат»