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    Стали известны подробности передачи «Спартака» под управление «Лукойла»

    «Чемпионат» узнал детали смены владельца «Спартака».

    Московский клуб переходит под управление нефтяной компании «Лукойл».

    «Передача акций идeт полным ходом. На «Лукойл» же почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», активы главных акционеров «Спартака» тоже переходят к «Лукойл».

    Бюджет на сезон тоже будет утверждать «Лукойл». Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», – сообщил источник.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1956

      morgan59 59 минут назад

      Буду очень рад, если Спартак станет опять легендарным клубом. ( это без иронии). Таким как был при Бескове и Романцеве

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      Рейтинг: +24323

      JTherry 1 час назад

      говорят о выкупе стадиона Лукойлом у Федуна за 6 млрд. рублей... а на Хачатурянце настаивает Алекперов...

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