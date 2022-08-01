Стали известны подробности передачи «Спартака» под управление «Лукойла»

«Чемпионат» узнал детали смены владельца «Спартака».

Московский клуб переходит под управление нефтяной компании «Лукойл».

«Передача акций идeт полным ходом. На «Лукойл» же почти завершено оформление домашнего стадиона «Спартака», активы главных акционеров «Спартака» тоже переходят к «Лукойл».

Бюджет на сезон тоже будет утверждать «Лукойл». Именно поэтому клуб не делает трансферы: причина в акционерном локе», – сообщил источник.