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    Роналду покинул матч «МЮ» до его окончания. Португальца заменили в перерыве игры с «Райо Вальекано»

    «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в товарищском матче – 1:1.

    Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе английской команды. В перерыве португалец был заменен.

    Болельщики сфотографировали Роналду до окончания игры. Он покинул «Олд Траффорд» как минимум за восемь минут до конца матча.

    • Ранее сообщалось, что Криштиану хочет уйти из «МЮ», так как клуб не будет играть в Лиге чемпионов.
    • Форвард пропустил пять предыдущих игр команды в межсезонье.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 21:27
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2026

      Semushkin Roman Valerievi 4 минуты назад

      А впрочем, и снова ничего нового. Роналду должен был успеть сделать очередной укол ботокса в известное место, вот и спешил....

      0
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      Рейтинг: +16574

      Cleaner 18 минут назад

      Бутсы на гвоздь! Иначе из кумира Роналду превратится в объект для поржать...

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