Роналду покинул матч «МЮ» до его окончания. Португальца заменили в перерыве игры с «Райо Вальекано»

А впрочем, и снова ничего нового. Роналду должен был успеть сделать очередной укол ботокса в известное место, вот и спешил....
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в товарищском матче – 1:1.
Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе английской команды. В перерыве португалец был заменен.
Болельщики сфотографировали Роналду до окончания игры. Он покинул «Олд Траффорд» как минимум за восемь минут до конца матча.
- Ранее сообщалось, что Криштиану хочет уйти из «МЮ», так как клуб не будет играть в Лиге чемпионов.
- Форвард пропустил пять предыдущих игр команды в межсезонье.
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