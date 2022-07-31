Роналду покинул матч «МЮ» до его окончания. Португальца заменили в перерыве игры с «Райо Вальекано»

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в товарищском матче – 1:1.

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе английской команды. В перерыве португалец был заменен.

Болельщики сфотографировали Роналду до окончания игры. Он покинул «Олд Траффорд» как минимум за восемь минут до конца матча.