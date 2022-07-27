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  • Кузнецов: «В ЦСКА будут бразильцы и чилийцы. Куда они набирают? Соленья, что ли?»

Кузнецов: «В ЦСКА будут бразильцы и чилийцы. Куда они набирают? Соленья, что ли?»

27 июля 2022, 01:17
5

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов выступил против возможного перехода полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.

«Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать? Перспективных футболистов, которые на развитие и будущее? Тогда надо кого-то отдавать в аренду. Я не понимаю, для чего это. Каждый трансфер преследует свою цель.

Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают? Соленья, что ли?

Может быть, другие поняли, но я – нет. Еврокубков – нет. Для ротации? Для какой ротации, когда мы не играем в Европе? Можно своих отбивать. В том сезоне Нобоа стал лучшим игроком, а в этом… Если он недоволен своим положением и не играет, то он не просто так не играет.

Нобоа вообще приехал с лишним весом. О чeм можно рассуждать, когда он привeз восемь килограммов? В своeм состоянии сейчас и таком возрасте Нобоа сильнее Кучаева или Мухина?» – сказал Кузнецов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (5)
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jek718875
1658878618
Всё по делу лепит,нажрал 8 кило,сиди на скамейке
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spam2009
1658890273
Наверно потому что дешевле купить иностранца и заплатить агенту, чем 10 раз переплачивать за паспорта наших бездарей
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Бывалый1488
1658892932
В зенит можно значит легионерам ехать, а в ЦСКА нет?
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vladimir-7
1658896548
Дружбан главного тренера, поэтому идёт за ним, в России сверху донизу все делается по дружбе, родственным связям и дачей взятки.
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Snek
1658909499
Да это всё утятина, наверняка уже больше никого и не подпишут.
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