Кузнецов: «В ЦСКА будут бразильцы и чилийцы. Куда они набирают? Соленья, что ли?»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов выступил против возможного перехода полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в московский клуб.

«Для чего Нобоа нужен ЦСКА? Кого будут на лавку сажать? Перспективных футболистов, которые на развитие и будущее? Тогда надо кого-то отдавать в аренду. Я не понимаю, для чего это. Каждый трансфер преследует свою цель.

Там информация проходила, что будут бразильцы, чилийцы в ЦСКА. Куда они набирают? Соленья, что ли?

Может быть, другие поняли, но я – нет. Еврокубков – нет. Для ротации? Для какой ротации, когда мы не играем в Европе? Можно своих отбивать. В том сезоне Нобоа стал лучшим игроком, а в этом… Если он недоволен своим положением и не играет, то он не просто так не играет.

Нобоа вообще приехал с лишним весом. О чeм можно рассуждать, когда он привeз восемь килограммов? В своeм состоянии сейчас и таком возрасте Нобоа сильнее Кучаева или Мухина?» – сказал Кузнецов.