«Че он за лицо держится? Ему положили руку на плечо». Судьи уличили Соболева в симуляции в матче за Суперкубок

РФС показал фрагменты переговоров судей во время Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

В частности, в ролик попал эпизод с единоборством с участием форварда москвичей Александра Соболева. Игрок держался за лицо, но судья на VAR Сергей Карасев уточнил, что удара по голове не было, а просто рука соперника оказалась на плече.