«Че он за лицо держится? Ему положили руку на плечо». Судьи уличили Соболева в симуляции в матче за Суперкубок

А с мозесом не так-же было??? Симулянты!!!
РФС показал фрагменты переговоров судей во время Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
В частности, в ролик попал эпизод с единоборством с участием форварда москвичей Александра Соболева. Игрок держался за лицо, но судья на VAR Сергей Карасев уточнил, что удара по голове не было, а просто рука соперника оказалась на плече.
- Встречу в поле судил Владимир Москалев из Воронежа.
- Трофей в рекордный 7-й раз взял «Зенит».
- Соболев играет в «Спартаке» с 2020 года.