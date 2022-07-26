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    «Че он за лицо держится? Ему положили руку на плечо». Судьи уличили Соболева в симуляции в матче за Суперкубок

    РФС показал фрагменты переговоров судей во время Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    В частности, в ролик попал эпизод с единоборством с участием форварда москвичей Александра Соболева. Игрок держался за лицо, но судья на VAR Сергей Карасев уточнил, что удара по голове не было, а просто рука соперника оказалась на плече.

    • Встречу в поле судил Владимир Москалев из Воронежа.
    • Трофей в рекордный 7-й раз взял «Зенит».
    • Соболев играет в «Спартаке» с 2020 года.

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    Источник: ютуб-канал РФС

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    Сегодня, 17:09
    Комментарии26
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      Рейтинг: +2427

      Krasnodar 123 9 минут назад

      А с мозесом не так-же было??? Симулянты!!!

      1
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      Рейтинг: +15003

      NewLife 14 минут назад

      Карасев еще раз напомнил, что он хейтер Спартака.

      1
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      Рейтинг: +235

      za logiku 25 минут назад

      А других никто не видит значит, когда попали в тело, а хватаются за лицо. Соболев прям один такой на весь РФПЛ!

      1
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      Рейтинг: +271

      Феникс 28 26 минут назад

      «Че он за лицо держится? Ему положили руку на плечо»=========Прям как Зюба в матче с Мальме. Зюба еще и упал картинно...Артист хренов.))) Но судья тогда поверил в театр одного артиста и пенальти дал.

      1
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      Рейтинг: +18352

      Persona_non_Grata > Феникс 28 15 минут назад

      Про тот случай не надо - уже проехали, да и там и рука - какая надо рука !!! )))

      0
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      Рейтинг: +271

      Феникс 28 > Persona_non_Grata 12 минут назад

      Про Зюбу никогда не будет ---проехали. Он заслужил это .)))

      0
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      Рейтинг: +18352

      Persona_non_Grata > Феникс 28 11 минут назад

      Нельзя !!! Он неприкасаемый !!!

      0
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      Рейтинг: +4471

      Беспонтий 28 минут назад

      ну наконец то
      не сдержалось стадо
      ворвалась справедливость
      ждём карательный отряд

      5
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      Рейтинг: +2181

      СвинкаСправедливости 31 минуту назад

      Мы никогда не узнаем, был ли в оффсайде Мостовой. Никогда...

      2
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      Рейтинг: +212

      Африк@нская 4yмa cвинeй > СвинкаСправедливости 31 минуту назад

      Рыло, дым идёт, остановись

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      Рейтинг: +18352

      Persona_non_Grata > Африк@нская 4yмa cвинeй 18 минут назад

      А ты не читай его комментариев и дымиться не будешь )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +212

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Persona_non_Grata 12 минут назад

      А-а-а-а ! Так это ты ? Ну ясно, на тебе пробы уже негде ставить

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18352

      Persona_non_Grata > Африк@нская 4yмa cвинeй 11 минут назад

      Ты свои жалобы ( про дым и где у тебя место пробы ) в лигу сексуальных меньшинств отправляй !!! )))

      1
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      Рейтинг: +212

      Африк@нская 4yмa cвинeй > Persona_non_Grata 9 минут назад

      В Шпортаг штоле ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11119

      Алексей З 32 минуты назад

      Прошло 17 дней.
      Местные дебилоиды это для вас , Бомбардир не даёт вам грустить.
      Начинайте пляску на костях.

      3
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      Рейтинг: +2181

      СвинкаСправедливости 38 минут назад

      - Там Зиньковский пронёс Чистякова в спину. Ты этот эпизод свистнул?
      - Да, да.
      Просто с ВАР уже можно любую чушь нести. Главное, что свистнул, а дальше придумаем, где и когда. Очевидно, что вратаря без внимания оставлять здесь нельзя было, даже если вы не хотите ставить пенальти.

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      Рейтинг: +212

      Африк@нская 4yмa cвинeй > СвинкаСправедливости 34 минуты назад

      Не надорвись, рыло, сгоришь вед на работе

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      Рейтинг: +2181

      СвинкаСправедливости 41 минуту назад

      "Нет, это не жёлтая , Гео".
      Если это не жёлтая, то зачем ты зафиксировал фол и сорвал контратаку Спартака?
      Ну если это момент, который не заслуживает внимания, то зачем останавливать игру?
      Правильно, чтобы игроки Зенита вернулись в оборону пешком.
      Его интересует, почему это и не атака Спартака , и не жёлтая, он ничего не выпрашивает.

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      Рейтинг: +2181

      СвинкаСправедливости 44 минуты назад

      "Там игровой момент, Ром"
      Просто влупились в него в эпизоде без мяча, а через секунду Рыбусю фол свистнули за схожий эпизод. Классика.

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