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    Хави попросил де Йонга снизить зарплату в «Барселоне» почти в два раза

    Главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с полузащитником Френки де Йонгом.

    Испанский специалист дал понять 25-летнему футболисту, что на него рассчитывают в клубе, однако хавбеку придется пойти на уступки.

    Во-первых, голландца собираются использовать на других позициях, в том числе в центре обороны.

    Во-вторых, игроку нужно снизить зарплату почти в два раза.

    • Де Йонг выступает за «Барсу» с лета 2019 года.
    • В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 46 матчах.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7321

      серега кашин 13 минут назад

      барса начинает борзеть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16496

      Cleaner 23 минуты назад

      С чего вдруг де Йонг должен соглашаться на понижение зарплаты??? Хави там не приборзел?

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