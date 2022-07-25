Хави попросил де Йонга снизить зарплату в «Барселоне» почти в два раза

Главный тренер «Барселоны» Хави провел встречу с полузащитником Френки де Йонгом.

Испанский специалист дал понять 25-летнему футболисту, что на него рассчитывают в клубе, однако хавбеку придется пойти на уступки.

Во-первых, голландца собираются использовать на других позициях, в том числе в центре обороны.

Во-вторых, игроку нужно снизить зарплату почти в два раза.