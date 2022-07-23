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    «Мы недовольны». ЦСКА рассказал, сколько продал абонементов на сезон

    В ЦСКА недовольны темпом продажи абонементов. Об этом сообщил директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

    «Клуб недоволен — мы продали более 2000 абонементов. Это в два-три раза ниже, если сравнивать с доковидным сезоном. И мы понимаем, что из этих проданных абонементов далеко не все будут ходить на стадион, потому что многие купили их, присоединившись к бойкоту — тем самым поддержав клуб. Как к этому можно относиться? Негативно только», – сказал Брейдо.

    • ЦСКА лидирует в РПЛ.
    • 2 домашних матча из 15 ЦСКА уже провел.
    • ЦСКА – единственная команда РПЛ без пропущенных голов.

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    Источник: «Чемпионат»

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