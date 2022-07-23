«Мы недовольны». ЦСКА рассказал, сколько продал абонементов на сезон

В ЦСКА недовольны темпом продажи абонементов. Об этом сообщил директор клуба по коммуникациям Кирилл Брейдо.

«Клуб недоволен – мы продали более 2000 абонементов. Это в два-три раза ниже, если сравнивать с доковидным сезоном. И мы понимаем, что из этих проданных абонементов далеко не все будут ходить на стадион, потому что многие купили их, присоединившись к бойкоту – тем самым поддержав клуб. Как к этому можно относиться? Негативно только», – сказал Брейдо.