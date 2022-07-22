Хави намерен убедить де Йонга и Депая покинуть «Барселону»

В «Барселоне» не рассчитывают на полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая.

Оба футболиста знают об этом, но все равно не спешат уходить из каталонского клуба.

Главный тренер «Барсы» Хави лично намерен убедить голландцев в необходимости покинуть команду.

Испанский специалист постарается донести до де Йонга и Депая, что их продажа пойдет на пользу всем.

«Барселона» рассчитывает заработать на трансферах этих игроков около 100 миллионов евро.