Хави намерен убедить де Йонга и Депая покинуть «Барселону»

а так эти двое голландских наркомана рвались в барсу, а их от туда пинком под зад
В «Барселоне» не рассчитывают на полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая.
Оба футболиста знают об этом, но все равно не спешат уходить из каталонского клуба.
Главный тренер «Барсы» Хави лично намерен убедить голландцев в необходимости покинуть команду.
Испанский специалист постарается донести до де Йонга и Депая, что их продажа пойдет на пользу всем.
«Барселона» рассчитывает заработать на трансферах этих игроков около 100 миллионов евро.