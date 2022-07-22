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Хави намерен убедить де Йонга и Депая покинуть «Барселону»

В «Барселоне» не рассчитывают на полузащитника Френки де Йонга и нападающего Мемфиса Депая.

Оба футболиста знают об этом, но все равно не спешат уходить из каталонского клуба.

Главный тренер «Барсы» Хави лично намерен убедить голландцев в необходимости покинуть команду.

Испанский специалист постарается донести до де Йонга и Депая, что их продажа пойдет на пользу всем.

«Барселона» рассчитывает заработать на трансферах этих игроков около 100 миллионов евро.

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Источник: Sport.es

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7297

    серега кашин 22 минуты назад

    а так эти двое голландских наркомана рвались в барсу, а их от туда пинком под зад

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