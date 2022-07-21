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«Зенит» назвал специального гостя матча с «Крыльями». Он выигрывал с командой Кубок УЕФА

«Зенит» пригласил на игру второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» Алехандро Домингеса.

41-летний аргентинец проведет автограф-сессию для болельщиков, поприветствует трибуны «Газпром Арены» и нанесет первый символический удар по мячу.

  • Домингес выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.
  • Он провел 64 матча, забил 10 голов, сделал 21 ассист и выиграл 4 трофея, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.
  • Встреча с «Крыльями» состоится в пятницу, 22 июля, в 20:00 мск.

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Источник: сайт «Зенита»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +1815

    Vitaga 39 минут назад

    Домингес прежде всего легенда Рубина

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    Рейтинг: +16540

    житель СПб 56 минут назад

    Приятные воспоминания...

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    Рейтинг: +23020

    DOCTOR PENALTY 1 час назад

    Классный игрок, помню его по Казани, как он вёл игру. Мастер!

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