«Зенит» назвал специального гостя матча с «Крыльями». Он выигрывал с командой Кубок УЕФА

Домингес прежде всего легенда Рубина
«Зенит» пригласил на игру второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» Алехандро Домингеса.
41-летний аргентинец проведет автограф-сессию для болельщиков, поприветствует трибуны «Газпром Арены» и нанесет первый символический удар по мячу.
- Домингес выступал за «Зенит» с 2007 по 2009 год.
- Он провел 64 матча, забил 10 голов, сделал 21 ассист и выиграл 4 трофея, в том числе Кубок и Суперкубок УЕФА.
- Встреча с «Крыльями» состоится в пятницу, 22 июля, в 20:00 мск.