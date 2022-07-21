«Зенит» назвал специального гостя матча с «Крыльями». Он выигрывал с командой Кубок УЕФА

«Зенит» пригласил на игру второго тура РПЛ против «Крыльев Советов» Алехандро Домингеса.

41-летний аргентинец проведет автограф-сессию для болельщиков, поприветствует трибуны «Газпром Арены» и нанесет первый символический удар по мячу.