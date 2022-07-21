Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Задержан мужчина, снимавший с беспилотника тренировку «Зенита»

Задержан мужчина, снимавший с беспилотника тренировку «Зенита»

21 июля 2022, 18:34
26

Вневедомственная охрана Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, который незаконно запустил бесполотник возле базы «Зенита» в Удельном парке.

«20 июля 2022 года в 12:10 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга задержали гражданина, который с помощью беспилотного летательного аппарата снимал тренировку команды петербургского футбольного клуба.

Гражданин, находясь в Удельном парке, запустил квадрокоптер неподалеку от тренировочного центра футбольного клуба на улице Аккуратова и без согласования начал снимать проходившую в этот момент на территории спортивной базы тренировку команды.

Заметив беспилотный летательный аппарат, персонал центра сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина, который, по заявлению работников центра, управлял данным квадрокоптером, при этом фотографировал и осуществлял видеосъемку тренировочного процесса футболистов.

Задержанного мужчину, ранее не привлекавшегося ни к уголовной, ни к административной ответственности, доставили в 35 отдел полиции для выяснения обстоятельств», – рассказали в спецслужбе.

  • «Зенит» сейчас готовится к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
  • В 1-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

Еще по теме:
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина 1
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!» 7
Источник: uvo.spb.ru
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (26)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
acor94
1658418416
А по какому закону запрещёно снимать?
Ответить
Беспонтий
1658418630
кричал спартак велик рвал красно белую одежду кусал себя за воротник устал не дотянулся сник и сдал всех со свиными потрохами безмятежно
Ответить
NewLife
1658421520
Над нудистким пляжем интереснее запускать, чем над тренировкой блеклых.
Ответить
ЮНик
1658421730
Однозначно по заданию спортивной разведки (sport.exploring) "Челси" или "Реала" шпионил за лучшим клубом Вселенной!
Ответить
боря крым
1658421781
было бы шо снимать, бегают двуногие, мячик буцают, тоже мне гостайна))))))
Ответить
Иван Петров 1986
1658423608
Это происки известных европейских клубов. Хотят узнать методику тренировки бомжей и научиться так же успешно вылетать из еврокубков.
Ответить
nik55
1658423736
там гомики----вот снимать и не дают
Ответить
Soccerdealer63
1658424462
Этот дрон на тренировку зени явно ветром занесло - снимать там некого и нечего - потешный футбольный полк Газмяса уже годы котируется ниже среднего на международном футбольном пынке и ничем футбольный мир не удивляет...даже зряплатами легионеров - в Китае и Катаре они выше..... Парнишке надо своего карлссона над интересными людям объектами запускать.. Например терриорией АвтоВАЗа прогнать - во, где загадка на загадке: тысячи работников автогиганта сидят по домам...НО! 1) получают за что-то деньги, а 2) с конвейера этого промышленного чудовища середины прошлого века продолжают съезжать некие неведомые зверушки о четырёх колёсах....
Ответить
САДЫЧОК
1658425338
Интересно получается ! Удельный парк - это территория города , который разрешил временно (аренда) и жители города , соответственно тоже разрешили тренироваться и т.д. Так , что нарушил гражданин ?
Ответить
ВетеR
1658426199
это был точно шпиЁн из Реала )
Ответить
Главные новости
Бубнов назвал условие, при котором «Краснодар» на 90% станет чемпионом
08:15
Победы «Спартака» и «Зенита», второй новичок ЦСКА, «Динамо» хочет вернуть из Европы российского игрока и другие новости
02:00
ЦСКА договорился с участником ЧМ-2026
01:42
2
Бубнов – об удалении Дивеева: «Зачем за половой орган хватаешь? Хорошо, по роже не дал!»
01:16
7
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
01:00
2
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
Реакция Соболева на повторение бомбардирского рекорда Кубка России
00:12
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
3
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Все новости
Все новости
Семак ответил на вопрос об уходе Мостового из «Зенита» и покупке Головина
01:30
1
«Фламенго» отклонил «смешное» предложение «Краснодара» по Карраскалю
00:48
1
Карседо ответил, сможет ли заболевший Барко сыграть с «Динамо»
00:36
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
1
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
9
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
6
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
7
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
11
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
8
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
32
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
Вчера, 18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
Вчера, 17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
Вчера, 17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
Вчера, 16:56
11
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
Вчера, 16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
Вчера, 16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
Вчера, 15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
Вчера, 15:36
9
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
Вчера, 15:24
34
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+