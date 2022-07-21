Задержан мужчина, снимавший с беспилотника тренировку «Зенита»

Вневедомственная охрана Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, который незаконно запустил бесполотник возле базы «Зенита» в Удельном парке.

«20 июля 2022 года в 12:10 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга задержали гражданина, который с помощью беспилотного летательного аппарата снимал тренировку команды петербургского футбольного клуба.

Гражданин, находясь в Удельном парке, запустил квадрокоптер неподалеку от тренировочного центра футбольного клуба на улице Аккуратова и без согласования начал снимать проходившую в этот момент на территории спортивной базы тренировку команды.

Заметив беспилотный летательный аппарат, персонал центра сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина, который, по заявлению работников центра, управлял данным квадрокоптером, при этом фотографировал и осуществлял видеосъемку тренировочного процесса футболистов.

Задержанного мужчину, ранее не привлекавшегося ни к уголовной, ни к административной ответственности, доставили в 35 отдел полиции для выяснения обстоятельств», – рассказали в спецслужбе.