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Задержан мужчина, снимавший с беспилотника тренировку «Зенита»

Вневедомственная охрана Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщила о задержании мужчины, который незаконно запустил бесполотник возле базы «Зенита» в Удельном парке.

«20 июля 2022 года в 12:10 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Приморскому району Санкт-Петербурга задержали гражданина, который с помощью беспилотного летательного аппарата снимал тренировку команды петербургского футбольного клуба.

Гражданин, находясь в Удельном парке, запустил квадрокоптер неподалеку от тренировочного центра футбольного клуба на улице Аккуратова и без согласования начал снимать проходившую в этот момент на территории спортивной базы тренировку команды.

Заметив беспилотный летательный аппарат, персонал центра сразу же воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали гражданина, который, по заявлению работников центра, управлял данным квадрокоптером, при этом фотографировал и осуществлял видеосъемку тренировочного процесса футболистов.

Задержанного мужчину, ранее не привлекавшегося ни к уголовной, ни к административной ответственности, доставили в 35 отдел полиции для выяснения обстоятельств», – рассказали в спецслужбе.

  • «Зенит» сейчас готовится к матчу 2-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
  • В 1-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Химками» (1:1).
  • «Зенит» – чемпион России последних 4 сезонов.

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Источник: uvo.spb.ru

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Комментарии18
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    Рейтинг: +12

    боря крым 11 минут назад

    было бы шо снимать, бегают двуногие, мячик буцают, тоже мне гостайна))))))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +4431

    ЮНик 12 минут назад

    Однозначно по заданию спортивной разведки (sport.exploring) "Челси" или "Реала" шпионил за лучшим клубом Вселенной!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +14909

    NewLife 16 минут назад

    Над нудистким пляжем интереснее запускать, чем над тренировкой блеклых.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +120

    rac531 24 минуты назад

    Владелец квадрокоптера я вно агент ЦРУ и Госдепа!
    И явно пытался расшатать

    3
    Ответить
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    Рейтинг: +6675

    Semenycch 32 минуты назад

    Поросей развелось...

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +4249

    Беспонтий 1 час назад

    кричал спартак велик
    рвал красно белую одежду
    кусал себя за воротник
    устал
    не дотянулся
    сник
    и сдал всех со свиными потрохами
    безмятежно

    3
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +8832

    R_a_i_n > Беспонтий 32 минуты назад

    Есенин из тебя так себе)))

    2
    Ответить
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    Рейтинг: +12

    боря крым > R_a_i_n 16 минут назад

    у него ритм маяковского, есенин был имаженистом.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +3001

    acor94 1 час назад

    А по какому закону запрещёно снимать?

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +514

    Жентус > acor94 1 час назад

    Не поверишь, как минимум по гражданскому кодексу.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +825

    FaTeK1945ru > Жентус 38 минут назад

    ...за это преступление против газпрома расстрелять этого гражданина.

    1
    Ответить
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    Рейтинг: +230

    Лицом_на_клаве 1 час назад

    Спартаковский засланец. Есть чему учиться у Зенита.

    1
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    Рейтинг: +507

    Сделаны из Дерева > Лицом_на_клаве 1 час назад

    Учится у Физрука? Степан не смеши людей((((

    1
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    Рейтинг: +117

    RedMaksim97 > Лицом_на_клаве 1 час назад

    Спартаковец ‍♂️‍♂️‍♂️

    0
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    Рейтинг: +1940

    Semushkin Roman Valerievi > Лицом_на_клаве 51 минуту назад

    Чему? Набиранию 1 очка в группе ЛЧ с ковидным составом Лацио? Сливам Сочи и Арсеналу? Залежу на дно в Брюгге? Ничьей с Химками? Знаменитой тактике Семака с его 15 помощниками? Интересно, чему можно поучиться у команды которая сливается в Кубке от шестого места ФНЛ?)))))) Да у вас, не иначе, сударь, мания величия.

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    Рейтинг: +230

    Лицом_на_клаве > Сделаны из Дерева 50 минут назад

    Филл, у тебя лучше получается гавкать, чем комментарии писать. Гыгыгы

    0
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    Рейтинг: +507

    Сделаны из Дерева > Лицом_на_клаве 45 минут назад

    Не ну Сережка же физручишка? И игрочишки у команде????

    0
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    Рейтинг: +507

    Сделаны из Дерева 1 час назад

    хахаха))))

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