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Левандовски назвал причину, по которой перешел из «Баварии» в «Барселону»

Нападающий Роберт Левандовски объяснил, почему решил перейти из «Баварии» в «Барселону».

«Прозвучит банально, но я не хотел бы стоять перед зеркалом через десять лет и говорить себе, что я не смог осуществить мечту поиграть в Испании», – сказал Левандовски.

  • Контракт «Барсы» с 33-летним поляком рассчитан на 4 сезона.
  • Сумма трансфера – 45 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.

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Источник: AS

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Комментарии2
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    Рейтинг: +189

    Борис23 25 секунд назад

    Просто Бавария его задолбала вот и всё.

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    Рейтинг: +2125

    serglider 1 час назад

    Кривит душой пшек! Баааблооо рулит, немцы они прижимистые))) А Лева хочет отжать бабосов по максимуму, пока он в хорошей форме, да и награды ФИФА игрокам испанских клубов раздают как-то почаще... Так что есть шанс и "рыбку съесть и на саночках покататься")))

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