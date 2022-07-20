Левандовски назвал причину, по которой перешел из «Баварии» в «Барселону»

Нападающий Роберт Левандовски объяснил, почему решил перейти из «Баварии» в «Барселону».

«Прозвучит банально, но я не хотел бы стоять перед зеркалом через десять лет и говорить себе, что я не смог осуществить мечту поиграть в Испании», – сказал Левандовски.