Левандовски назвал причину, по которой перешел из «Баварии» в «Барселону»

Просто Бавария его задолбала вот и всё.
Нападающий Роберт Левандовски объяснил, почему решил перейти из «Баварии» в «Барселону».
«Прозвучит банально, но я не хотел бы стоять перед зеркалом через десять лет и говорить себе, что я не смог осуществить мечту поиграть в Испании», – сказал Левандовски.
- Контракт «Барсы» с 33-летним поляком рассчитан на 4 сезона.
- Сумма трансфера – 45 миллионов евро. Еще 5 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.