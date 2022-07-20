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Петржела: «Зенит» уже не российская команда»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о трансферной политике клуба из Петербурга.

«Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема», — сказал Петржела.

  • В «Зените» сейчас 7 бразильцев + 1 тренер из Бразилии.
  • Самый дорогой игрок РПЛ – зенитовский бразилец Малком (22 миллиона евро).
  • «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии9
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    Рейтинг: +2707

    nemolod 3 минуты назад

    Было понятно,когда брали столько легионеров для еврокубков,но непонятно для чего они сейчас нужны? Если только в Эмиратах зимой местные Кубки выигрывать?

    0
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    Рейтинг: +17119

    Garrincha58 33 минуты назад

    а когда в лондонском Арсенале выходило в старте по 10 иноземцев никто не говорил что они не английская команда так что Питержела помалкивай

    1
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    Рейтинг: +14868

    NewLife 1 час назад

    Не прав Петржела. Это просто иностранный агент, поскольку содержится на деньги, поступающие в Газпром из-за рубежа.

    3
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    Рейтинг: +1806

    Vitaga 1 час назад

    бразилы эти даже такие второразрядные и мало кому нужные в Европе - всё равно лучше наших игроков и дешевле получается

    2
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    Рейтинг: +112

    RedMaksim97 1 час назад

    Зенит дно российского футбола. Надо их *****!!!

    4
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    Рейтинг: +8774

    R_a_i_n 1 час назад

    Это вообще позор России.

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    Рейтинг: +4454

    PAREVG. 1 час назад

    Отлично, отправить весь Зенит в Бразилию, пусть попробует не вылететь в их первую лигу без ручного РФС, ВАР и судейского корпуса...

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    Рейтинг: +11

    Enikon > PAREVG. 53 минуты назад

    А ты думаешь у Газпрома не хватит денег всё это купить в какой-то Бразилии? Ха-ха...

    1
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    Рейтинг: +661

    SpartakMoskwa > Enikon 20 минут назад

    Хватить та хватит, только не кто не пустит им творить такой беспредел там

    0
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