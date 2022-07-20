Петржела: «Зенит» уже не российская команда»

Было понятно,когда брали столько легионеров для еврокубков,но непонятно для чего они сейчас нужны? Если только в Эмиратах зимой местные Кубки выигрывать?
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о трансферной политике клуба из Петербурга.
«Это уже не российская команда, а бразильская. Так много игроков из одной страны — это проблема», — сказал Петржела.
- В «Зените» сейчас 7 бразильцев + 1 тренер из Бразилии.
- Самый дорогой игрок РПЛ – зенитовский бразилец Малком (22 миллиона евро).
- «Зенит» четырежды подряд выиграл РПЛ.