Родри: «Манчестер Сити» однажды выиграет Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри верит в победу клуба в Лиге чемпионов.

«Мы теперь постоянные участники решающих стадий Лиги чемпионов, как и «Реал», «Бавария». Думаю, однажды мы выиграем этот турнир», – сказал Родри.