Родри: «Манчестер Сити» однажды выиграет Лигу чемпионов»

Так и Ноттингем форест однажды выиграл. И не однажды вроде даже. Короче, пёрднул в лужу.
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри верит в победу клуба в Лиге чемпионов.
«Мы теперь постоянные участники решающих стадий Лиги чемпионов, как и «Реал», «Бавария». Думаю, однажды мы выиграем этот турнир», – сказал Родри.
- В последних 2 розыгрышах ЛЧ «Манчестер Сити» вылетел в полуфинале.
- Последний еврокубок «Манчестер Сити» – Кубок обладателей кубков в 1970 году.
- «Манчестер Сити» – клуб с самым дорогим составом в мире (1+ миллиард евро).