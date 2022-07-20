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Родри: «Манчестер Сити» однажды выиграет Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри верит в победу клуба в Лиге чемпионов.

«Мы теперь постоянные участники решающих стадий Лиги чемпионов, как и «Реал», «Бавария». Думаю, однажды мы выиграем этот турнир», – сказал Родри.

  • В последних 2 розыгрышах ЛЧ «Манчестер Сити» вылетел в полуфинале.
  • Последний еврокубок «Манчестер Сити» – Кубок обладателей кубков в 1970 году.
  • «Манчестер Сити» – клуб с самым дорогим составом в мире (1+ миллиард евро).

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Источник: Daily Mail

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2048

    ItalianFootball 12 минут назад

    Так и Ноттингем форест однажды выиграл. И не однажды вроде даже. Короче, пёрднул в лужу.

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