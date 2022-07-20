Оздоев рассказал, из каких стран получил предложения о переходе

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев продолжает поиски нового клуба.

– От каких клубов есть предложения на данный момент?

– Есть предложения от определенных заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет.