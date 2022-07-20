Оздоев рассказал, из каких стран получил предложения о переходе

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев продолжает поиски нового клуба.
– От каких клубов есть предложения на данный момент?
– Есть предложения от определенных заграничных клубов, из Турции и Европы. Сейчас нахожусь в режиме ожидания, потому что есть много нюансов из-за сложившейся ситуации. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет.
- Оздоев – свободный агент.
- Он провел в «Зените» 4,5 сезона.
- В активе хавбека 8 голов и 13 ассистов в 116 матчах.
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