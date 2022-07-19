Лапорта рассказал о трансферных планах «Барсы» после покупки Левандовски

есть серьезные основания полагать,что Лапорта вытащит Барсу из той пропасти,к которой притащил ее бывший президент.именно такой предводитель был необходим Клубу столько времени.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какая позиция в каталонском клубе нуждается в усилении.
«После трансфера Левандовски мы думаем об усилении защиты», – сказал Лапорта.
- Левандовски перешел в «Барсу» из «Баварии».
- Сумма трансфера – 50 миллионов евро.
- С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».