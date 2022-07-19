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Лапорта рассказал о трансферных планах «Барсы» после покупки Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, какая позиция в каталонском клубе нуждается в усилении.

«После трансфера Левандовски мы думаем об усилении защиты», – сказал Лапорта.

  • Левандовски перешел в «Барсу» из «Баварии».
  • Сумма трансфера – 50 миллионов евро.
  • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: твиттер Фабрицио Романо

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Сегодня, 10:03
Комментарии2
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    Рейтинг: +1812

    Vladarg 1 час назад

    есть серьезные основания полагать,что Лапорта вытащит Барсу из той пропасти,к которой притащил ее бывший президент.именно такой предводитель был необходим Клубу столько времени.

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    Рейтинг: +2587

    BlackMurder 2 часа назад

    Спасибо канешь, но ты ******

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