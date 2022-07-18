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«Реал Сосьедад» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Кубо

«Реал Сосьедад» подтвердил грядущий переход полузащитника «Реала» Такефусы Кубо.

21-летний футболист уже прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Вероятно, клуб презентует японца во вторник.

  • «Реал» бесплатно подписал Кубо в 2019 году.
  • Хавбек не провел ни одного матча за мадридскую команду.
  • Его отдавали в аренду «Мальорке» (дважды), «Вильярреалу» и «Хетафе».

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Источник: сайт «Реал Сосьедада»

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18.07.2022 23:25
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