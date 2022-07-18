«Реал Сосьедад» объявил о договоренности с «Реалом» по трансферу Кубо

«Реал Сосьедад» подтвердил грядущий переход полузащитника «Реала» Такефусы Кубо.
21-летний футболист уже прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Вероятно, клуб презентует японца во вторник.
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«Реал Сосьедад» подтвердил грядущий переход полузащитника «Реала» Такефусы Кубо.
21-летний футболист уже прибыл в Сан-Себастьян для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Вероятно, клуб презентует японца во вторник.