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Зеленов – о Каттани: «Я таких курильщиков никогда не видел. Он говорил: купите мне блок сигарет, иначе вся работа в «Спартаке» встанет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о пристрастии бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани к сигаретам.

Итальянец курил по две пачки в день, а в его кабинете стояла практически дымовая завеса.

«Я таких курильщиков никогда не видел. Помню, в Эмиратах он меня позвал: «Слушай, очень важное задание. Вы же на машине тут ездите? Не могли бы купить мне блок сигарет? Иначе вся работа в «Спартаке» встанет», – вспомнил Зеленов.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником стал Артем Ребров.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии1
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    Рейтинг: +22983

    DOCTOR PENALTY 23 минуты назад

    Не стреляйте в спину комиссару! Это не по-мужски.

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