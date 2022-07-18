Зеленов – о Каттани: «Я таких курильщиков никогда не видел. Он говорил: купите мне блок сигарет, иначе вся работа в «Спартаке» встанет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о пристрастии бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани к сигаретам.

Итальянец курил по две пачки в день, а в его кабинете стояла практически дымовая завеса.

«Я таких курильщиков никогда не видел. Помню, в Эмиратах он меня позвал: «Слушай, очень важное задание. Вы же на машине тут ездите? Не могли бы купить мне блок сигарет? Иначе вся работа в «Спартаке» встанет», – вспомнил Зеленов.