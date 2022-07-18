Зеленов – о Каттани: «Я таких курильщиков никогда не видел. Он говорил: купите мне блок сигарет, иначе вся работа в «Спартаке» встанет»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о пристрастии бывшего спортивного директора клуба Луки Каттани к сигаретам.
Итальянец курил по две пачки в день, а в его кабинете стояла практически дымовая завеса.
«Я таких курильщиков никогда не видел. Помню, в Эмиратах он меня позвал: «Слушай, очень важное задание. Вы же на машине тут ездите? Не могли бы купить мне блок сигарет? Иначе вся работа в «Спартаке» встанет», – вспомнил Зеленов.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником стал Артем Ребров.
Источник: Sports.ru