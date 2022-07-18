Перес поздравил «Барселону» с покупкой Левандовски

Наитупейший трансфер и за эти деньги можно было купить нормально молодого, взять того же Жезуса из МС, который перешел в Арсенал
Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на переход нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».
По информации журналиста Жерара Ромеро, Перес сразу после объявления о переходе поляка поздравил «Барсу» с осуществлением сделки.
- Левандовски перешел в «Барсу» из «Баварии».
- Сумма трансфера – 50 миллионов евро.
- С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».