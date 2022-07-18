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Перес поздравил «Барселону» с покупкой Левандовски

Президент «Реала» Флорентино Перес отреагировал на переход нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».

По информации журналиста Жерара Ромеро, Перес сразу после объявления о переходе поляка поздравил «Барсу» с осуществлением сделки.

  • Левандовски перешел в «Барсу» из «Баварии».
  • Сумма трансфера – 50 миллионов евро.
  • С новым клубом форвард заключил контракт по схеме «3+1».

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Источник: Barca Universal

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13757

    Skull_Boy 55 минут назад

    Наитупейший трансфер и за эти деньги можно было купить нормально молодого, взять того же Жезуса из МС, который перешел в Арсенал

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