«С учетом нашей уверенности в чемпионстве». «Советский спорт» пошутил над «Зенитом», поставив его на первое место

Газета «Советский спорт» пошутила над действующим чемпионом России «Зенитом».

«С учетом нашей уверенности в гарантированном «Зениту» чемпионстве «Советский спорт» ставит команду в таблице на первое место вне конкурса – вне зависимости от текущих результатов», – написали в газете.