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«С учетом нашей уверенности в чемпионстве». «Советский спорт» пошутил над «Зенитом», поставив его на первое место

Газета «Советский спорт» пошутила над действующим чемпионом России «Зенитом».

«С учетом нашей уверенности в гарантированном «Зениту» чемпионстве «Советский спорт» ставит команду в таблице на первое место вне конкурса – вне зависимости от текущих результатов», – написали в газете.

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Источник: телеграм-канал «Советского спорта»

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17.07.2022 23:27
Комментарии4
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    Рейтинг: +5307

    AtticusFinch 37 минут назад

    В чём шутка-то?смешно было бы , если бы сразу +12 написали от Оренбурга и Сочи!и то ...это даже уже не смешно....

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    Рейтинг: +6663

    Semenycch 52 минуты назад

    Молодцы! Удивлен, что СС способен талантливо шутить. :)

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    Рейтинг: +987

    qawzsexdr 1 час назад

    Тупость какая то, когда коту делать нехрен.....

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    Рейтинг: +922

    inzek 1 час назад

    хорош троллинг чимпионов

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