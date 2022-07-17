«С учетом нашей уверенности в чемпионстве». «Советский спорт» пошутил над «Зенитом», поставив его на первое место

В чём шутка-то?смешно было бы , если бы сразу +12 написали от Оренбурга и Сочи!и то ...это даже уже не смешно....
Газета «Советский спорт» пошутила над действующим чемпионом России «Зенитом».
«С учетом нашей уверенности в гарантированном «Зениту» чемпионстве «Советский спорт» ставит команду в таблице на первое место вне конкурса – вне зависимости от текущих результатов», – написали в газете.
- «Зенит» в 1-м туре РПЛ сыграл вничью с «Химками» – 1:1.
- В чемпионате России лидируют «Крылья Советов».