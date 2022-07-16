«Локомотив» показал форму на следующий сезон

«Локомотив» провел презентацию новой формы.
Экипировка команды на сезон-2022/23 выполнена в традиционных красно-зеленых цветах.
Логотипы спонсоров и эмблема клуба сделаны в желтом цвете.
Технический спонсор «Локо» – компания adidas.
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«Локомотив» провел презентацию новой формы.
Экипировка команды на сезон-2022/23 выполнена в традиционных красно-зеленых цветах.
Логотипы спонсоров и эмблема клуба сделаны в желтом цвете.
Технический спонсор «Локо» – компания adidas.