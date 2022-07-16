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«Локомотив» показал форму на следующий сезон

«Локомотив» провел презентацию новой формы.

Экипировка команды на сезон-2022/23 выполнена в традиционных красно-зеленых цветах.

Логотипы спонсоров и эмблема клуба сделаны в желтом цвете.

Технический спонсор «Локо» – компания adidas.

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Источник: сайт «Локомотива»

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