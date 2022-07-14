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Гендиректор ЦСКА анонсировал трансфер центрального защитника

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб подпишет минимум одного центрального защитника летом.

— У ЦСКА сейчас проблемы с центром обороны. Вы успеете привести игроков на эту позицию до начала чемпионата?

— До начала чемпионата, думаю, что нет. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию.

— Это будет один или два футболиста?

— Один точно, но, надеюсь, этим не ограничится.

  • ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: Sport24

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