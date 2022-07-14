Гендиректор ЦСКА анонсировал трансфер центрального защитника

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб подпишет минимум одного центрального защитника летом.

— У ЦСКА сейчас проблемы с центром обороны. Вы успеете привести игроков на эту позицию до начала чемпионата?

— До начала чемпионата, думаю, что нет. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию.

— Это будет один или два футболиста?

— Один точно, но, надеюсь, этим не ограничится.