Гендиректор ЦСКА анонсировал трансфер центрального защитника

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что клуб подпишет минимум одного центрального защитника летом.
— У ЦСКА сейчас проблемы с центром обороны. Вы успеете привести игроков на эту позицию до начала чемпионата?
— До начала чемпионата, думаю, что нет. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию.
— Это будет один или два футболиста?
— Один точно, но, надеюсь, этим не ограничится.
- ЦСКА занял 5-е место в минувшем сезоне РПЛ.
- Новый сезон стартует 15 июля.
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.