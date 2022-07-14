«Бавария» повысила цену на Левандовски

Нафиг нужен Левандовски за такое бабло, когда есть безплатный Дзюба.
Финансовые требования «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски выросли.
Ранее мюнхенский клуб оценивал 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро, и «Барселона» согласилась на эти условия.
Однако теперь «Бавария» повысила цену на поляка до 50+10 миллионов.
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
- Рыночная стоимость форварда – 45 миллионов евро.