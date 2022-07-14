«Бавария» повысила цену на Левандовски

Финансовые требования «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски выросли.

Ранее мюнхенский клуб оценивал 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро, и «Барселона» согласилась на эти условия.

Однако теперь «Бавария» повысила цену на поляка до 50+10 миллионов.