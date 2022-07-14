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«Бавария» повысила цену на Левандовски

Финансовые требования «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски выросли.

Ранее мюнхенский клуб оценивал 33-летнего футболиста в 50 миллионов евро, и «Барселона» согласилась на эти условия.

Однако теперь «Бавария» повысила цену на поляка до 50+10 миллионов.

  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.
  • Рыночная стоимость форварда – 45 миллионов евро.

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Источник: Bayern & Germany

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Комментарии2
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    Рейтинг: +14364

    Fusballer 15 минут назад

    Нафиг нужен Левандовски за такое бабло, когда есть безплатный Дзюба.

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    Рейтинг: +2949

    acor94 23 минуты назад

    Все верно. Когда появилась инфа, что он может перейти в челси, если сорвётся трансфер в барсу, руководство делает всё, чтоб так и было.

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