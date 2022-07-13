«В жизни никто не заплатит». Гурцкая сообщил, сколько «Локомотив» требует за Баринова

Баринов для РПЛ игрок добротный. Но я вижу у него ту же проблему, что и Бакаева - излишняя грубость. Но Бакаев - игрок нападения, там горчичник и не такая большая ответственность за фол. А вот горчичник для опорника - это критично, на мой взгляд. Играть в разрушении, где любой стык и любой контакт в перспективе сыграет против тебя, нужно играть очень ответственно.
Если это реальный ценник, то согласен с агентом. Дороговато будет.
Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал сумму, которую «Локомотив» просит у потенциальных покупателей полузащитника Дмитрия Баринова.
«Цена «Локомотива» за Баринова никого не устраивает. 10 миллионов евро. Им эти деньги в жизни никто не заплатит», – сказал агент.
- Баринов в прошлом сезоне сделал 2 ассиста в 30 матчах.
- Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.