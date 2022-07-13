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«В жизни никто не заплатит». Гурцкая сообщил, сколько «Локомотив» требует за Баринова

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал сумму, которую «Локомотив» просит у потенциальных покупателей полузащитника Дмитрия Баринова.

«Цена «Локомотива» за Баринова никого не устраивает. 10 миллионов евро. Им эти деньги в жизни никто не заплатит», – сказал агент.

  • Баринов в прошлом сезоне сделал 2 ассиста в 30 матчах.
  • Его контракт с «Локо» действует до июня 2023 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 11 миллионов евро.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Сегодня, 20:41
Комментарии7
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    Рейтинг: +1281

    Toomans 1 час назад

    Баринов для РПЛ игрок добротный. Но я вижу у него ту же проблему, что и Бакаева - излишняя грубость. Но Бакаев - игрок нападения, там горчичник и не такая большая ответственность за фол. А вот горчичник для опорника - это критично, на мой взгляд. Играть в разрушении, где любой стык и любой контакт в перспективе сыграет против тебя, нужно играть очень ответственно.
    Если это реальный ценник, то согласен с агентом. Дороговато будет.

    2
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    Рейтинг: +94

    RedMaksim97 > Toomans 31 минуту назад

    Он лучший среди россиян на своей позиции. Так что ценник норм. Локомотив хочет зарабатывать, а не быть бомжатским мешком, который на лево и на право сорит деньгами

    2
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    Рейтинг: +188

    FCSpartakM > RedMaksim97 16 минут назад

    Уже давно не лучший, травмат

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    Рейтинг: +5270

    AtticusFinch 2 часа назад

    Я бы его и за бесплатно не взял обычный костолом деревянный - который заслужил любовь недалёких болел Локо, тем , что орет в рупор, что Спартак гавно...Спроси у любого из них какой у него номер 8- из 10 даже не скажет....

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    Рейтинг: +94

    RedMaksim97 > AtticusFinch 2 часа назад

    Баринов лучше любого другого игрока Спартака на своей позиции будут. Так что не вякай там. Среди россиян он лучший на своей позиции

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    Рейтинг: +613

    SpartakMoskwa > AtticusFinch 1 час назад

    Что ты сейчас высрал? иди на Сенит гавкай, а Локо не трогай , мы самые нейтральные болельщики, после суперкубка отойти не можешь?

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    Рейтинг: +94

    RedMaksim97 > SpartakMoskwa 1 час назад

    Нейтральные? Зениту как раз не помешало бы быть такими вообще

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