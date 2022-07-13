«В жизни никто не заплатит». Гурцкая сообщил, сколько «Локомотив» требует за Баринова

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал сумму, которую «Локомотив» просит у потенциальных покупателей полузащитника Дмитрия Баринова.

«Цена «Локомотива» за Баринова никого не устраивает. 10 миллионов евро. Им эти деньги в жизни никто не заплатит», – сказал агент.