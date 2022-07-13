Зарема объяснила, почему «Спартак» не стал удерживать Каттани

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Не надо слушать торговцев негативом и придумывать несуществующие причины. Мы пригласили Луку из «ПСЖ», где он работал шеф-скаутом. На тот момент в «Спартаке» были бюджеты, другие задачи, да и вообще у нас была другая страна, с прямыми вылетами хоть куда, а теперь команды катаются на поездах чтобы сыграть на выезде.

Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет еще очень-очень долго, может, уже никогда.

Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Мы очень благодарны за проделанную работу, за долгожданный трофей.

Мне грустно от того, что мы только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги практически не осталось», — сказала Салихова.