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Зарема объяснила, почему «Спартак» не стал удерживать Каттани

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Не надо слушать торговцев негативом и придумывать несуществующие причины. Мы пригласили Луку из «ПСЖ», где он работал шеф-скаутом. На тот момент в «Спартаке» были бюджеты, другие задачи, да и вообще у нас была другая страна, с прямыми вылетами хоть куда, а теперь команды катаются на поездах чтобы сыграть на выезде.

Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет еще очень-очень долго, может, уже никогда.

Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Мы очень благодарны за проделанную работу, за долгожданный трофей.

Мне грустно от того, что мы только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги практически не осталось», — сказала Салихова.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 17:15
Комментарии11
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    Рейтинг: +23691

    JTherry 38 минут назад

    "...веры в будущее российского футбола в условиях Газпрём-лиги практически не осталось..."
    бомжи-неадекваты затянули свою шарманку, что они играют честно, и не в газпрём-лиге...) женщина печенкой чует, в самую суть смотрит...

    2
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    Рейтинг: +179

    7:1 42 минуты назад

    тупая, упёртая бабища. если ей 100 человек скажет, что она дура - всё равно не примет, не поймёт, ничего в себе не поменяет. уже кто только ей это не говорил, включая спартачей - ничего не изменилось. нужно всюду искать заговор и внешнего врага. её аудитория по интеллекту равна дубине, который хрюкает ниже, соглашаясь с ней.

    3
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    Рейтинг: +2116

    spam2009 > 7:1 39 минут назад

    тупые упертые бомжи, вам вся страна говорит что вы тупые вонючие и упертые высеры газовой трубы, но вы ничего в себе не меняете и не понимаете. Так что она вашего поля ягода, если уж начинать судить

    4
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    Рейтинг: +179

    7:1 > spam2009 8 минут назад

    бом-бом-бом, рыло)

    0
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    Рейтинг: +1365

    Дубина 46 минут назад

    газпром лига все верно а что сказала не так???

    2
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    Рейтинг: +129

    Лицом_на_клаве 49 минут назад

    Федуниха очнулась, после того как Зенит в очередной раз макнул Спартак.

    2
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    Рейтинг: +1365

    Дубина > Лицом_на_клаве 45 минут назад

    гав гав гав

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    Рейтинг: +1309

    Artemka444 49 минут назад

    Шизанутая на всю голову!!!

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    Рейтинг: +1093

    jek718875 50 минут назад

    Зарема молодец, всё разложила по полочкам,а то мы были в непонятках

    0
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    Рейтинг: +6192

    Ганнибал Лектор 50 минут назад

    Она, видимо, употребляет ту же дрянь, что и Зелибоба, раз считает Газпром виновным в проблемах чемпионата. Жаль, в прошлом году её интересно было читать, но...драг её погубит

    2
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    Рейтинг: +3932

    Беспонтий 52 минуты назад

    вышла из комы после суперкубка
    а тут такое
    хоть опять ложись

    2
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