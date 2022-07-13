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  • Зарема объяснила, почему «Спартак» не стал удерживать Каттани

Зарема объяснила, почему «Спартак» не стал удерживать Каттани

13 июля 2022, 17:15
21

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.

«Не надо слушать торговцев негативом и придумывать несуществующие причины. Мы пригласили Луку из «ПСЖ», где он работал шеф-скаутом. На тот момент в «Спартаке» были бюджеты, другие задачи, да и вообще у нас была другая страна, с прямыми вылетами хоть куда, а теперь команды катаются на поездах чтобы сыграть на выезде.

Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет еще очень-очень долго, может, уже никогда.

Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Мы очень благодарны за проделанную работу, за долгожданный трофей.

Мне грустно от того, что мы только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги практически не осталось», — сказала Салихова.

  • Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
  • В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
  • Его временным преемником должен стать Артем Ребров.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (21)
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Беспонтий
1657721994
вышла из комы после суперкубка а тут такое хоть опять ложись
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Ганнибал Лектор
1657722111
Она, видимо, употребляет ту же дрянь, что и Зелибоба, раз считает Газпром виновным в проблемах чемпионата. Жаль, в прошлом году её интересно было читать, но...драг её погубит
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Artemka444
1657722184
Шизанутая на всю голову!!!
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JTherry
1657722875
"...веры в будущее российского футбола в условиях Газпрём-лиги практически не осталось..." бомжи-неадекваты затянули свою шарманку, что они играют честно, и не в газпрём-лиге...) женщина печенкой чует, в самую суть смотрит...
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paracetamol
1657725725
Зарема проявилась, истинная владелица клупа!
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NewLife
1657727767
"Такой специалист должен жить и работать в своей среде." Такой специалист должен отрабатывать контракт. "Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой" Что за чушь ? Ваши "сотрудники" плевать на вас хотели, а вы превратили клуб в богадельню.
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Slavan62
1657730162
С таким ля-ля скоро поедет в родную Башкирию. И Федун не спасет
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mihail200606
1657732901
Когда в 90е была Спартак-лига вас же это устраивало.. теперь другие рулят,терпите..
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Plyash
1657733022
Молодец Зарема,вся суть в одной фразе,лучше и не скажешь.Удачи нашему футболу.
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_Marqella_
1657734711
Неужели кто то воспринимает её слова всерьёз ??
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