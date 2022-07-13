Зарема объяснила, почему «Спартак» не стал удерживать Каттани

"...веры в будущее российского футбола в условиях Газпрём-лиги практически не осталось..."
бомжи-неадекваты затянули свою шарманку, что они играют честно, и не в газпрём-лиге...) женщина печенкой чует, в самую суть смотрит...
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала уход Луки Каттани с поста спортивного директора клуба.
«Не надо слушать торговцев негативом и придумывать несуществующие причины. Мы пригласили Луку из «ПСЖ», где он работал шеф-скаутом. На тот момент в «Спартаке» были бюджеты, другие задачи, да и вообще у нас была другая страна, с прямыми вылетами хоть куда, а теперь команды катаются на поездах чтобы сыграть на выезде.
Что мы можем предложить сейчас, кроме шарфика с ромбиком? Такой специалист должен жить и работать в своей среде. Все европейские рынки для нас недоступны, еврокубков не будет еще очень-очень долго, может, уже никогда.
Мы не имеем права подрезать крылья своим сотрудникам и заставлять жертвовать своей карьерой. Мы очень благодарны за проделанную работу, за долгожданный трофей.
Мне грустно от того, что мы только начали работать и все оборвалось. Мечты о европейских соревнованиях разбиты и веры в будущее российского футбола в условиях Газпром-лиги практически не осталось», — сказала Салихова.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда стала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.
- Его временным преемником должен стать Артем Ребров.