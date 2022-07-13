«Спартак» опубликовал прощальное письмо Каттани

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Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани попрощался с клубом.
«Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент.
Я говорю о 47-минутном видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая.
Оно особенное – тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков.
Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников».
Георгий, Квинси, Роман, Артeм и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их!
Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе.
Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность.
Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живет клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах «Спартака».
Спасибо вам за все. Лука», – говорится в письме итальянца.
- Каттани работал в «Спартаке» с декабря 2021 года.
- В прошлом сезоне команда финишировала 10-й в РПЛ, зато впервые с 2003 года выиграла Кубок России.