«Спартак» опубликовал прощальное письмо Каттани

Бывший спортивный директор «Спартака» Лука Каттани попрощался с клубом.

«Настало время сказать друг другу «до свидания». Это очень непросто. И поэтому сейчас я хочу вспомнить самый лучший момент.

Я говорю о 47-минутном видео, которое подготовили ребята из нашей медиакоманды в конце мая.

Оно особенное – тем, что показывает, насколько большую радость испытали все внутри клуба, сделав счастливыми спартаковских болельщиков.

Я никогда не забуду удивительные эмоции, которые пережил, глядя с поля на восторженное красно-белое море на трибунах «Лужников».

Георгий, Квинси, Роман, Артeм и все остальные полны желания привести «Спартак» к новым победам. И я очень прошу болельщиков: доверяйте им и поддерживайте их!

Хочу поблагодарить за профессионализм и преданность своему делу игроков, а также всех, кто ежедневно терпеливо и искренне помогал мне в работе.

Уверен, что «Спартак» ждет светлое будущее, потому что клубом руководит прекрасный президент. К нему лично я испытываю исключительно любовь и благодарность.

Здесь собраны отличные игроки, в том числе молодые россияне с большим потенциалом, сильный тренер, который живет клубом 24 часа в сутки, а также сотрудники, которые честно и профессионально работают в интересах «Спартака».

Спасибо вам за все. Лука», – говорится в письме итальянца.