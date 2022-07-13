«Ньюкасл» может побить свой трансферный рекорд, купив форварда «Сосьедада»

Форвард «Сосьедада» Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ.
На 22-летнего шведа претендует «Ньюкасл». Клуб уже ведет переговоры по трансферу футболиста.
«Сосьедад» хочет получить за нападающего 60 миллионов евро. Если «Ньюкасл» согласится заплатить эту сумму, то побьет свой трансферный рекорд.
- Исак забил 6 голов в 32 матчах прошлого сезона Примеры.
- Его рыночная цена – 30 млн евро.
- Рекордный трансфер «Ньюкасла» – покупка Бруно Гимараеша за 50 млн евро этой зимой.
Источник: The Telegraph