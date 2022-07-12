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«Ньюкасл» может побить свой трансферный рекорд, купив форварда «Сосьедада»

Форвард «Сосьедада» Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ.

На 22-летнего шведа претендует «Ньюкасл». Клуб уже ведет переговоры по трансферу футболиста.

«Сосьедад» хочет получить за нападающего 60 миллионов евро. Если «Ньюкасл» согласится заплатить эту сумму, то побьет свой трансферный рекорд.

  • Исак забил 6 голов в 32 матчах прошлого сезона Примеры.
  • Его рыночная цена – 30 млн евро.
  • Рекордный трансфер «Ньюкасла» – покупка Бруно Гимараеша за 50 млн евро этой зимой.

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Источник: The Telegraph

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Комментарии1
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    Рейтинг: +587

    Mityai90 1 час назад

    Скауты Ньюкасла в футбольного менеджера чтоль играют? Исаак там столько стоит и неплохо прокачивается))

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