«Ньюкасл» может побить свой трансферный рекорд, купив форварда «Сосьедада»

Форвард «Сосьедада» Александер Исак может продолжить карьеру в АПЛ.

На 22-летнего шведа претендует «Ньюкасл». Клуб уже ведет переговоры по трансферу футболиста.

«Сосьедад» хочет получить за нападающего 60 миллионов евро. Если «Ньюкасл» согласится заплатить эту сумму, то побьет свой трансферный рекорд.