Андрей Мостовой: «Пока да, у «Зенита» есть небольшая доминация»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признает, что его клуб – сильнейший в стране.

«Не знаю, что нужно сделать, чтобы нас победить. Пока да, есть небольшая доминация. Мы сильные и еще усиливаемся», – сказал Мостовой.