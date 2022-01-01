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Андрей Мостовой: «Пока да, у «Зенита» есть небольшая доминация»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признает, что его клуб – сильнейший в стране.

«Не знаю, что нужно сделать, чтобы нас победить. Пока да, есть небольшая доминация. Мы сильные и еще усиливаемся», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» взял 4 последних сезона РПЛ.
  • На прошлой неделе команда взяла 7-й свой Суперкубок России (рекорд).
  • Мостовой может вернуться в «Сочи».

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Источник: Бомбардир.ру

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