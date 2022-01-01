Андрей Мостовой: «Пока да, у «Зенита» есть небольшая доминация»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признает, что его клуб – сильнейший в стране.
«Не знаю, что нужно сделать, чтобы нас победить. Пока да, есть небольшая доминация. Мы сильные и еще усиливаемся», – сказал Мостовой.
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признает, что его клуб – сильнейший в стране.
«Не знаю, что нужно сделать, чтобы нас победить. Пока да, есть небольшая доминация. Мы сильные и еще усиливаемся», – сказал Мостовой.