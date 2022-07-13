Боссы «Крыльев» выступают против агента Андреева. Он комплектовал команду последние годы (Сергей Ильев)

В «Крылья Советов» могут произойти серьезные перемены.

«Заметили, что в Самаре нет новичков? А потому, что все блокировалось. И не было понимания будущего.

По моим данным, в верхах «Крыльев Советов» очередные локальные войны. Совет директоров клуба против агента Павла Андреева, который комплектовал команду последние годы.

Не зря говорят, что жизнь движется по спирали, нечто подобное уже было, но тогда Андреев свои позиции сохранил. Сейчас может быть полный разворот. Хотя перезагрузка в таком случае предстоит очень тяжелая.

Скоро будет конкретика», – написал журналист Сергей Ильев в телеграме.