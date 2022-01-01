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Медведев объяснил, почему Дзюба не стал поддерживать форму в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Артем Дзюба не просил клуб допустить его к тренировкам для поддержания формы.

«Дзюба не предлагал «Зениту» проходить тренировочный процесс в команде. Согласились бы в клубе? История не терпит сослагательного наклонения», — сказал Медведев.

  • Форвард готовится к новому сезону в «Рубине».
  • Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.

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Источник: «РБК-Спорт»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10805

    alex1951 27 минут назад

    "Это не тот ли Медведев ,который Презервадентом работал с погонялом ,,Денег нет,но вы терпите,,?
    Так шош ты ,гаденыш, за Дрочкина мутишь?
    Он и сам с усам(и)......

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