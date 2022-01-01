Медведев объяснил, почему Дзюба не стал поддерживать форму в «Зените»

"Это не тот ли Медведев ,который Презервадентом работал с погонялом ,,Денег нет,но вы терпите,,?
Так шош ты ,гаденыш, за Дрочкина мутишь?
Он и сам с усам(и)......
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Артем Дзюба не просил клуб допустить его к тренировкам для поддержания формы.
«Дзюба не предлагал «Зениту» проходить тренировочный процесс в команде. Согласились бы в клубе? История не терпит сослагательного наклонения», — сказал Медведев.
- Форвард готовится к новому сезону в «Рубине».
- Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.