Медведев объяснил, почему Дзюба не стал поддерживать форму в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что нападающий Артем Дзюба не просил клуб допустить его к тренировкам для поддержания формы.

«Дзюба не предлагал «Зениту» проходить тренировочный процесс в команде. Согласились бы в клубе? История не терпит сослагательного наклонения», — сказал Медведев.