«Ливерпуль» представил новую гостевую форму: «Головокружительный дизайн»

Побольше бы голубенького цвета,чего стесняться,а так ничего,сгодится.Ну,а мордочка явно по девичьи ладошкой машет,ножки,видимо,вместе иксиком свёл,догадайся,мол сам.Жаль не видно...Вперёд,гейропа.
Новая форма от Nike выполнена преимущественно в белом и черном цвете. Основу футболки составляет узор из множества зигзагообразных линий.
«Головокружительный дизайн», – описала комплект пресс-служба «Ливерпуля».
«Ливерпуль» дебютирует в новой форме в сегодняшнем предсезонном матче против «Манчестер Юнайтед» в Бангкоке.
- «Ливерпуль» в прошлом сезоне занял 2-е место в АПЛ и дошел до финала ЛЧ.
- Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.