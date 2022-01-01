«Ливерпуль» представил новую гостевую форму: «Головокружительный дизайн»

Новая форма от Nike выполнена преимущественно в белом и черном цвете. Основу футболки составляет узор из множества зигзагообразных линий.

«Головокружительный дизайн», – описала комплект пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» дебютирует в новой форме в сегодняшнем предсезонном матче против «Манчестер Юнайтед» в Бангкоке.