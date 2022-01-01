Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
3 Тест: угадай стадион по фото со спутника
Тест: угадай стадион по фото со спутника

«Ливерпуль» представил новую гостевую форму: «Головокружительный дизайн»

Новая форма от Nike выполнена преимущественно в белом и черном цвете. Основу футболки составляет узор из множества зигзагообразных линий.

«Головокружительный дизайн», – описала комплект пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль» дебютирует в новой форме в сегодняшнем предсезонном матче против «Манчестер Юнайтед» в Бангкоке.

  • «Ливерпуль» в прошлом сезоне занял 2-е место в АПЛ и дошел до финала ЛЧ.
  • Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.

Новости по теме
«Ливерпуль» продал «Ноттингем Форест» защитника Уильямса 1
«Ливерпуль» продлил контракт с защитником Гомесом
Девять клубов интересуются нападающим «Реймса» Экитике
Источник: сайт «Ливерпуля»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 10:52
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +13100

    playsh 3 минуты назад

    Побольше бы голубенького цвета,чего стесняться,а так ничего,сгодится.Ну,а мордочка явно по девичьи ладошкой машет,ножки,видимо,вместе иксиком свёл,догадайся,мол сам.Жаль не видно...Вперёд,гейропа.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +32537

    zra78 8 минут назад

    Теперь на них как то пох, испачкались в европейских ценностях...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +145

    Sylpheed 35 минут назад

    Крутая

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11