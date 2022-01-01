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Худяков рассказал о целях «Локомотива» на предстоящий сезон

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о целях клуба в новом сезоне.

Какой результат в предстоящем чемпионате будете считать успешным для команды?

— Конечно, попадание в тройку, борьба за чемпионство. Потому что «Локомотив» — это клуб, который не ставит перед собой минимальных задач. Всегда хотим только максимальных успехов.

  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
  • В прошлом сезоне «Локомотив» занял 6-е место.

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Источник: «Известия»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1755

    Vitaga 1 час назад

    реальные цели Локо - продать как можно больше молодых игроков. срубить бабла для своих чиновников

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