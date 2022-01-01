Худяков рассказал о целях «Локомотива» на предстоящий сезон

реальные цели Локо - продать как можно больше молодых игроков. срубить бабла для своих чиновников
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о целях клуба в новом сезоне.
— Какой результат в предстоящем чемпионате будете считать успешным для команды?
— Конечно, попадание в тройку, борьба за чемпионство. Потому что «Локомотив» — это клуб, который не ставит перед собой минимальных задач. Всегда хотим только максимальных успехов.
- Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.
- В прошлом сезоне «Локомотив» занял 6-е место.