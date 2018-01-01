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В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к Жиркову

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов дал понять, что Юрия Жиркова не будет в нижегородском клубе.

«Мы не рассматриваем приглашение Юрия Жиркова», – сказал Измайлов.

Сообщалось, что у 38-летнего футболиста нет достойных предложений, поэтому он задумался о завершении карьеры.

  • Жирков – свободный агент.
  • «Химки» не захотели продлевать с ним контракт.
  • Во 2-й части прошлого сезона защитник поучаствовал в 3 матчах.

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3564

    Enter2006 12 минут назад

    Ну и лошары. Берите тогда Кокорина или Мамаева, вот они наведут шороха )) Жирков 100% один сезон помог бы.

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