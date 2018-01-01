В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к Жиркову

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов дал понять, что Юрия Жиркова не будет в нижегородском клубе.

«Мы не рассматриваем приглашение Юрия Жиркова», – сказал Измайлов.

Сообщалось, что у 38-летнего футболиста нет достойных предложений, поэтому он задумался о завершении карьеры.