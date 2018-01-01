В «Пари НН» отреагировали на слухи об интересе к Жиркову

Ну и лошары. Берите тогда Кокорина или Мамаева, вот они наведут шороха )) Жирков 100% один сезон помог бы.
Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов дал понять, что Юрия Жиркова не будет в нижегородском клубе.
«Мы не рассматриваем приглашение Юрия Жиркова», – сказал Измайлов.
Сообщалось, что у 38-летнего футболиста нет достойных предложений, поэтому он задумался о завершении карьеры.
- Жирков – свободный агент.
- «Химки» не захотели продлевать с ним контракт.
- Во 2-й части прошлого сезона защитник поучаствовал в 3 матчах.