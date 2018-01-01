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Ротенберг: «Фамилия – фамилией, но футбол не обманешь. Я достойный футболист»

Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг высказался о влиянии своей фамилии на игровую карьеру.

– Многие говорят, что если бы не родители, такой карьеры бы не получилось.

– Прежде всего, хочу сказать, что очень люблю своих родителей. И что родителей не выбирают. Я знаю, что они для меня сделали.

Когда имеешь такую громкую фамилию, людям тяжело поверить в искренность того, что я просто очень люблю [играть в футбол]. Считаю, что я достойный футболист.

Может, где-то это помогло, не исключаю такой момент. Но я хочу, чтобы все понимали, что футбол невозможно обмануть. Когда ты выходишь на поле, там все видно.

Считаю, я смог доказать, что фамилия – фамилией, но футбол не обманешь.

– Болельщики понимают, что ты любишь футбол, но думают, что ты бы не играл на таком уровне, если бы не фамилия.

– Мне тут нечего комментировать. Каждый имеет свое мнение. Если они так считают, значит, они так считают.

  • Футболист – сын Бориса Ротенберга-старшего, российского бизнесмена.
  • Он выступал за «Локомотив» с 2016 года и провел 17 матчей за 6 сезонов.
  • Защитник не играл с декабря 2018 года из-за серьезной травмы.

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Источник: Sports.ru

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Комментарии4
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    Рейтинг: +115

    adekvat0726 57 минут назад

    Ахахахахаха Боре надо в стендап комики идти))

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    Рейтинг: +5522

    Павелий 1 час назад

    "Я достойный футболист" - говорил себе Боря, глядя в зеркало.

    1
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    Рейтинг: +7115

    nik55 1 час назад

    кто это ?

    0
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    Рейтинг: +14268

    Fusballer > nik55 1 час назад

    Боря Ротенберг - легенда российского футбола!

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