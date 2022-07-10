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Медведев: «Футбол в РПЛ будет интересным, несмотря на всех недоброжелателей и брюзжащих»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«После матча со «Спартаком» мы уже готовимся к чемпионату России. Я хочу вас заверить, что футбол будет интересным, несмотря на всех мизантропов, недоброжелателей и брюзжащих.

Мы видим талантливых игроков, футболисты видят, какую радость они могут приносить болельщикам и даже тем, кто впервые приходит на стадион – мы это увидели на матче со «Спартаком», – сказал Медведев.

  • «Зенит» выиграл 4 последних сезона РПЛ.
  • Накануне «Зенит» победил «Спартак» в матче за Суперкубок России (4:0).
  • 15 июля в 1-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде с «Химками».

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +3477

    minaev23 29 минут назад

    На
    что смотреть? С чемпионом всё понятно, а остальные так себе. Без Еврокубков не интересно.

    0
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    Рейтинг: +7206

    BarStep 1 час назад

    == .....и брюзжащих==

    Хорошо сказал..
    Возьму на вооружение...

    0
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  • ...
    Рейтинг: +38

    НикКин 1 час назад

    даже смотреть нет желания эту лигу приколов

    0
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    ...
    Рейтинг: +7206

    BarStep > НикКин 1 час назад

    -1

    Думаю лига не обеднеет..

    0
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