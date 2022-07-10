Медведев: «Футбол в РПЛ будет интересным, несмотря на всех недоброжелателей и брюзжащих»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился ожиданиями от нового сезона РПЛ.

«После матча со «Спартаком» мы уже готовимся к чемпионату России. Я хочу вас заверить, что футбол будет интересным, несмотря на всех мизантропов, недоброжелателей и брюзжащих.

Мы видим талантливых игроков, футболисты видят, какую радость они могут приносить болельщикам и даже тем, кто впервые приходит на стадион – мы это увидели на матче со «Спартаком», – сказал Медведев.