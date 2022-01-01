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В «ПСЖ» мечтают о связке Мбаппе – Левандовски (Адриен Гренье)

«ПСЖ» хочет купить нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.

Трансфер поляка – приоритетная цель клуба для усиления атаки.

В парижской команде мечтают о связке Левандовски и Килиана Мбаппе.

  • На 33-летнего форварда также претендует «Барселона».
  • В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
  • Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.

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Источник: твиттер Адриена Гренье

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Комментарии4
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    Рейтинг: +17

    6pbIH 20 минут назад

    Мечтать не вредно, но, без преувеличения скажу, связка-смерть будет! Гроза вратарей) Если у соперников нет двух ВанДейков в ЦЗ.

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    Рейтинг: +16336

    житель СПб 1 час назад

    ПСЖ с кем играть хочет таким составом? Со сборной Луны? Или Юпитера?

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    Рейтинг: +17

    6pbIH > житель СПб 19 минут назад

    Да уж)

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    Рейтинг: +17

    6pbIH > житель СПб 18 минут назад

    Приветствую тебя, Житель СПб, как самого, адекватного болельщика из города на Неве.

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