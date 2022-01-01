В «ПСЖ» мечтают о связке Мбаппе – Левандовски (Адриен Гренье)

Мечтать не вредно, но, без преувеличения скажу, связка-смерть будет! Гроза вратарей) Если у соперников нет двух ВанДейков в ЦЗ.
«ПСЖ» хочет купить нападающего «Баварии» Роберта Левандовски.
Трансфер поляка – приоритетная цель клуба для усиления атаки.
В парижской команде мечтают о связке Левандовски и Килиана Мбаппе.
- На 33-летнего форварда также претендует «Барселона».
- В прошлом сезоне Левандовски забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах.
- Его контракт с «Баварией» истекает в 2023 году.