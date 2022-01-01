Аленичев объяснил, почему Мостовой не сыграл за «Спартак» в ретроматче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Дмитрий Аленичев объяснил отсутствие в составе Александра Мостового.
«Звонили Саше, но он не отвечал. Мог и перезвонить. Не перезвонил. Он усилил бы команду», – считает Аленичев.
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Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Дмитрий Аленичев объяснил отсутствие в составе Александра Мостового.
«Звонили Саше, но он не отвечал. Мог и перезвонить. Не перезвонил. Он усилил бы команду», – считает Аленичев.