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Аленичев объяснил, почему Мостовой не сыграл за «Спартак» в ретроматче против «Зенита»

Полузащитник «Спартака» в ретроматче против «Зенита» Дмитрий Аленичев объяснил отсутствие в составе Александра Мостового.

«Звонили Саше, но он не отвечал. Мог и перезвонить. Не перезвонил. Он усилил бы команду», – считает Аленичев.

  • «Зенит» победил в ретроматче 2:0.
  • Встреча прошла на «Петровском».
  • Завтра, 9 июля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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