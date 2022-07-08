«МЮ» представил новую домашнюю форму. Роналду участвовал в презентации

«Манчестер Юнайтед» показал фотографии домашней формы на сезон-2022/23.

Комплект от Adidas выполнен в традиционном красном цвете с черными вставками и белым воротником поло. На нем изображены треугольники, символизирующий форму 1994 года.

В презентации формы принял участие нападающий Криштиану Роналду. Неоднократно сообщалось, что он хочет уйти из клуба.