«МЮ» представил новую домашнюю форму. Роналду участвовал в презентации

«Манчестер Юнайтед» показал фотографии домашней формы на сезон-2022/23.
Комплект от Adidas выполнен в традиционном красном цвете с черными вставками и белым воротником поло. На нем изображены треугольники, символизирующий форму 1994 года.
В презентации формы принял участие нападающий Криштиану Роналду. Неоднократно сообщалось, что он хочет уйти из клуба.
- «МЮ» в минувшем сезоне АПЛ финишировал 6-м.
- Команда пропустит сезон Лиги чемпионов.
- Новый сезон АПЛ стартует 5 августа.
Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»