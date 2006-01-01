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Футболисты «Локомотива» провели тренировку в боксерском зале

Игроки «Локомотива» посетили «Академию Бокса» в «Лужниках».

Там футболисты провели тренировочное занятие.

«Футбольные мячи сменили медболы, привычные удары по воротам – мощные хуки, апперкоты, работа на «лапах» и спарринги», – говорится в публикации клуба.

  • Новый сезон для «Локо» стартует 17 июля.
  • В 1-м туре РПЛ москвичи сыграют с «Пари НН».

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +3515

    Enter2006 2 часа назад

    Старая надежная практика. К примеру когда я занимался карате Кёкусинкай в 90х наш Сэнсэй иногда устраивал баскетбольный матч между нами. Это психологически очень правильно, отвлечься, особенно перед соревнованиями.

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