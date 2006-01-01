Футболисты «Локомотива» провели тренировку в боксерском зале

Игроки «Локомотива» посетили «Академию Бокса» в «Лужниках».

Там футболисты провели тренировочное занятие.

«Футбольные мячи сменили медболы, привычные удары по воротам – мощные хуки, апперкоты, работа на «лапах» и спарринги», – говорится в публикации клуба.