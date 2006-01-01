Футболисты «Локомотива» провели тренировку в боксерском зале

Старая надежная практика. К примеру когда я занимался карате Кёкусинкай в 90х наш Сэнсэй иногда устраивал баскетбольный матч между нами. Это психологически очень правильно, отвлечься, особенно перед соревнованиями.
Игроки «Локомотива» посетили «Академию Бокса» в «Лужниках».
Там футболисты провели тренировочное занятие.
«Футбольные мячи сменили медболы, привычные удары по воротам – мощные хуки, апперкоты, работа на «лапах» и спарринги», – говорится в публикации клуба.
- Новый сезон для «Локо» стартует 17 июля.
- В 1-м туре РПЛ москвичи сыграют с «Пари НН».