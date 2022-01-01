В Сьерра-Леоне расследуют 2 матча. Они закончились счетами 95:0 и 91:1

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне начала расследование в отношении двух матчей второго дивизиона местного чемпионата.

В первой игре «Кахунла Рейнджерс» победил «Лумбебу Юнайтед» со счетом 95:0, а в другом матче лиги «Галф» разгромил «Кокима Ливан» со счетом 91:1.

Арбитр 2-го матча отказался судить 2-й тайм и был заменен.

Сборная Сьерра-Леоне участвовала в последнем Кубке Африки.

Население Сьерра-Леоне – более 8 миллионов человек.