В Сьерра-Леоне расследуют 2 матча. Они закончились счетами 95:0 и 91:1

И что удивительного лол
Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне начала расследование в отношении двух матчей второго дивизиона местного чемпионата.
В первой игре «Кахунла Рейнджерс» победил «Лумбебу Юнайтед» со счетом 95:0, а в другом матче лиги «Галф» разгромил «Кокима Ливан» со счетом 91:1.
- Арбитр 2-го матча отказался судить 2-й тайм и был заменен.
- Сборная Сьерра-Леоне участвовала в последнем Кубке Африки.
- Население Сьерра-Леоне – более 8 миллионов человек.
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