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В Сьерра-Леоне расследуют 2 матча. Они закончились счетами 95:0 и 91:1

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне начала расследование в отношении двух матчей второго дивизиона местного чемпионата.

В первой игре «Кахунла Рейнджерс» победил «Лумбебу Юнайтед» со счетом 95:0, а в другом матче лиги «Галф» разгромил «Кокима Ливан» со счетом 91:1.

  • Арбитр 2-го матча отказался судить 2-й тайм и был заменен.
  • Сборная Сьерра-Леоне участвовала в последнем Кубке Африки.
  • Население Сьерра-Леоне – более 8 миллионов человек.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +3442

    Axe111 21 минуту назад

    И что удивительного лол

    0
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    Рейтинг: +1417

    Parham 51 минуту назад

    А Вы на бульбашей наезжаете за 0:85 в семи матчах!

    0
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    Рейтинг: +1464

    sir_Alex 56 минут назад

    "Арбитр 2-го матча отказался судить 2-й тайм и был заменен" – видимо, "Кокима Ливан" надеялись отыграться во второй половине матча.

    2
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    Рейтинг: +402

    Андреич 1 час назад

    Если по рюмахе за каждый гол...

    3
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    Рейтинг: +14207

    Fusballer 1 час назад

    Гол каждую минуту?

    2
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    Рейтинг: +2691

    Радио1000шумеров 1 час назад

    Ясно же почему, «Рейнджерс» против «Лумбебу», итог очевиден)

    2
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    Рейтинг: +12

    яиссор > Радио1000шумеров 43 минуты назад

    Зорро? З.алупа? Зая? Зигмунд? Зимбабве? Кто ты, зиганосец?

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    Рейтинг: +2691

    Радио1000шумеров > яиссор 37 минут назад

    О, еще один дырявый нарисовался. Я тот, кто тебе осиновый кол в cpaку засадил, вытащил, или до сих пор дупаболью маешься?

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    Рейтинг: +12

    яиссор > Радио1000шумеров 1 минуту назад

    Откуда такая тяга к засаживанию в сраку? Детские травмы?

    0
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    Рейтинг: +2883

    acor94 1 час назад

    У кого-то ставка зашла и он стал триллионером))

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