«Краснодар» отказался от продажи игроков другим клубам РПЛ

«Краснодар» в ближайшее время не будет продавать игроков другим клубам РПЛ. Это информация футбольного агента Тимура Гурцкая.

«Ответственно заявляю, со слов Сергея Галицкого: на сегодня футболисты «Краснодара» в России не продаются. За любые деньги. Сергей Николаевич прав: он не донор. Он тоже хочет бороться за чемпионство.

Как только «Краснодар» начнется заниматься продажами игроков, он превратится в «Крылья Советов». «Краснодар» хочет быть топовым клубом хотя бы в России», – сказал Гурцкая.