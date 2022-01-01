Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

«Краснодар» отказался от продажи игроков другим клубам РПЛ

«Краснодар» в ближайшее время не будет продавать игроков другим клубам РПЛ. Это информация футбольного агента Тимура Гурцкая.

«Ответственно заявляю, со слов Сергея Галицкого: на сегодня футболисты «Краснодара» в России не продаются. За любые деньги. Сергей Николаевич прав: он не донор. Он тоже хочет бороться за чемпионство.

Как только «Краснодар» начнется заниматься продажами игроков, он превратится в «Крылья Советов». «Краснодар» хочет быть топовым клубом хотя бы в России», – сказал Гурцкая.

  • «Краснодар» в прошлом сезоне РПЛ финишировал 4-м.
  • В 2020 году клуб выступал в группе Лиги чемпионов.
  • Новый сезон РПЛ стартует 15 июля.

Новости по теме
Гурцкая рассказал, на какую сумму Крыховяк променял ЧМ-2022 1
Агент Ткаченко рассказал о самочувствии Галицкого, который борется с онкологией 3
«Краснодар» возобновил переговоры с Ахметовым
Источник: ютуб-канал «Вышли!»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 00:17
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11