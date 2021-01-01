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Директор «Фиорентины» прокомментировал будущее Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным.

«Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо.

В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим прекратить сотрудничество, то сделаем это по взаимному согласию.

У него есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», – сказал Праде.

  • В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Tuttomercatoweb

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