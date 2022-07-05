Директор «Фиорентины» прокомментировал будущее Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным.
«Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо.
В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим прекратить сотрудничество, то сделаем это по взаимному согласию.
У него есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», – сказал Праде.
- В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.
- С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
- Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.
Источник: Tuttomercatoweb