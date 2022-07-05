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Директор «Фиорентины» прокомментировал будущее Кокорина

5 июля 2022, 16:33
11

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о ситуации с нападающим Александром Кокориным.

«Переговоры о расторжении контракта с Кокориным прошли не очень хорошо.

В последнее время он неплохо себя проявлял. Поэтому если мы решим прекратить сотрудничество, то сделаем это по взаимному согласию.

У него есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы», – сказал Праде.

  • В январе 2021 года клуб купил россиянина за 4,5 миллиона евро.
  • С тех пор он провел 11 матчей без голевых действий.
  • Контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан еще на 2 сезона.

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Источник: Tuttomercatoweb
Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (11)
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Назарян
1657030239
ёёёёё мо ёёёё
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Enter2006
1657030750
"Переговоры о расторжении контракта прошли не очень хорошо" и "Поэтому если мы решим прекратить сотрудничество..." Вопрос: Переговоры о расторжении контракта это разве не решение прекратить сотрудничество или вы со всеми игроками так прикалываетесь? Смешно! ))
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gor77
1657031101
Абсолютное попадание!))))))))))))))))))))))))))))) Фильм "Блеф"! Ну, кто помнит!))) "Когда игрок идет на блеф, ему наплевать на то, что у него есть, важно остальных заставить поверить, что что-то есть." - Филипп Бэнг (актёр Энтони Куинн).
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vladimir-7
1657032681
Саня как насос качает и качает из Фиорентины деньги, а больше ему ничего не надо. Ещё пару лет, а там продли контракт, предварительно сыграй пару-тройку матчей на отлично и они продлят контракт, а ты по старой схеме продолжишь отдыхать ещё пару лет в Италии.
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Беспонтий
1657033312
дьявол сносит праде
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jek718875
1657034031
Скорей КОКОША заставит расторгнуть контракт спортивного директора с Фиорентиной
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BlackMurder
1657040007
Ответ Кокорина на санкции против в россии в италии
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alex1951
1657042606
Европейцы,они вообще великие дипломаты. Между строк читается: Дури,дури.......пошел обратный отчет.... Ему дадут шанс)))) Этот шанс давали три года назад... Все! Закончен бал ,погасли свечи!
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Taps
1657102438
Когда же этот ушлёпок закончит играть в футбол ? Надоел до смерти всем ...
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