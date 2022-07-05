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Отступные за Холанда будут меняться в 2024 и 2025 году (Marca)

Нападающий Эрлинг Холанд при подписании контракта с «Манчестер Сити» добился включения в него пункта о сумме отступных.

В 2024 году другой клуб сможет выкупить норвежца за 200 миллионов евро, а в 2025-м – за 175 миллионов.

«Реал», который интересовался форвардом в этом году, знает о прописанных условиях.

  • В мае Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
  • Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.
  • Футболист заключил с новым клубом контракт до 2027 года.

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Источник: Marca

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Комментарии1
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    Рейтинг: +2877

    acor94 8 минут назад

    Если журналисты знают, то клубы и подавно, вот удивили последней фразой))

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