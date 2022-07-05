Отступные за Холанда будут меняться в 2024 и 2025 году (Marca)

Нападающий Эрлинг Холанд при подписании контракта с «Манчестер Сити» добился включения в него пункта о сумме отступных.

В 2024 году другой клуб сможет выкупить норвежца за 200 миллионов евро, а в 2025-м – за 175 миллионов.

«Реал», который интересовался форвардом в этом году, знает о прописанных условиях.