Отступные за Холанда будут меняться в 2024 и 2025 году (Marca)

Если журналисты знают, то клубы и подавно, вот удивили последней фразой))
Нападающий Эрлинг Холанд при подписании контракта с «Манчестер Сити» добился включения в него пункта о сумме отступных.
В 2024 году другой клуб сможет выкупить норвежца за 200 миллионов евро, а в 2025-м – за 175 миллионов.
«Реал», который интересовался форвардом в этом году, знает о прописанных условиях.
- В мае Холанд перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».
- Сумма трансфера составила 75 миллионов евро.
- Футболист заключил с новым клубом контракт до 2027 года.