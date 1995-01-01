Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
2 Тест: угадай футболиста по его дому
Тест: угадай футболиста по его дому
3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

Агент Ткаченко назвал пять клубов РПЛ, которые могут купить игрока из-за границы. «Спартак» – вне списка

Агент Герман Ткаченко считает, что «Спартак» не сможет позволить себе покупать игроков из зарубежных чемпионов в новых экономических условиях.

– По поводу Бакаева вы были в контакте с Каттани?

– С января – да. Вообще я хорошего мнения о Луке, он очень профессиональный парень, знает, как устроена отрасль, что такое хорошо и плохо. С ним у меня никогда не было проблем. Но сегодня ему придется работать в новых экономических реалиях.

– Что вы имеете в виду?

– Я вам приведу пример: недавно мне позвонил спортивный директор одного большого европейского клуба и порассуждал на тему, кто из российских клубов сейчас может купить футболиста за рубежом. Так вот, «Спартак» он не назвал. Утверждал: сегодня рынок показывает, что они могут только брать футболистов в аренду или бесплатных игроков.

– А кто может?

«Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА.

Новости по теме
Сутормин не считает «Спартак» конкурентом «Зенита» в новом сезоне
Агент Николсона рассказал, сможет ли футболист сыграть с «Зенитом» 2
Агент Ткаченко рассказал, что ЦСКА выиграл борьбу за Федотова у двух клубов 3
Источник: Sport24

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 11:25
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11