Агент Ткаченко назвал пять клубов РПЛ, которые могут купить игрока из-за границы. «Спартак» – вне списка

Агент Герман Ткаченко считает, что «Спартак» не сможет позволить себе покупать игроков из зарубежных чемпионов в новых экономических условиях.

– По поводу Бакаева вы были в контакте с Каттани?

– С января – да. Вообще я хорошего мнения о Луке, он очень профессиональный парень, знает, как устроена отрасль, что такое хорошо и плохо. С ним у меня никогда не было проблем. Но сегодня ему придется работать в новых экономических реалиях.

– Что вы имеете в виду?

– Я вам приведу пример: недавно мне позвонил спортивный директор одного большого европейского клуба и порассуждал на тему, кто из российских клубов сейчас может купить футболиста за рубежом. Так вот, «Спартак» он не назвал. Утверждал: сегодня рынок показывает, что они могут только брать футболистов в аренду или бесплатных игроков.

– А кто может?

– «Зенит», «Локомотив», «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА.