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Жезус перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

«Арсенал» подтвердил трансфер нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.

Сумма сделки составила 52,26 миллиона евро.

Бразилец заключил с новым клубом контракт до 2027 года и взял девятый игровой номер.

  • Жезус провел в «Сити» 5,5 сезонов.
  • Форвард забил 95 голов и сделал 46 ассистов в 236 матчах.

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Источник: сайт «Арсенала»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +4202

    Snek 3 часа назад

    Зачем Арсеналу четвёртый форвард? Эта позиция самая сильная в клубе.
    И да, я не понимаю зачем вообще Артете покупают игроков? Вроде бы нормальная тенденция, когда игроки основы уходят, у него результаты становятся лучше, продавайте остальных, будет ещё веселее.

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    Рейтинг: +10965

    Алексей З 3 часа назад

    Это нормально.
    Он должен играть , а не сидеть на лаке.

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