Жезус перешел из «Манчестер Сити» в «Арсенал»

Зачем Арсеналу четвёртый форвард? Эта позиция самая сильная в клубе.
И да, я не понимаю зачем вообще Артете покупают игроков? Вроде бы нормальная тенденция, когда игроки основы уходят, у него результаты становятся лучше, продавайте остальных, будет ещё веселее.
«Арсенал» подтвердил трансфер нападающего «Манчестер Сити» Габриэля Жезуса.
Сумма сделки составила 52,26 миллиона евро.
Бразилец заключил с новым клубом контракт до 2027 года и взял девятый игровой номер.
- Жезус провел в «Сити» 5,5 сезонов.
- Форвард забил 95 голов и сделал 46 ассистов в 236 матчах.