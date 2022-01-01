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«Лацио» отклонил предложения «Челси» и «Ньюкасла» по Милинковичу-Савичу

«Челси» и «Ньюкасл» хотят купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Оба клуба АПЛ сделали предложения о трансфере 27-летнего футболиста в размере 55 миллионов евро.

Однако римляне отказали, поскольку оценивают своего игрока дороже – в 70–80 миллионов евро.

  • В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 11 голов и сделал 12 ассистов в 47 матчах.
  • Его контракт с «Лацио» действует до 2024 года.
  • Рыночная стоимость серба – 70 миллионов евро.

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10953

    Алексей З 1 час назад

    Всё время цифры за этого малого, мягко говоря , удивляют.
    Смотрю Серию А, чем он так хорош не пойму.

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