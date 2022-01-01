«Лацио» отклонил предложения «Челси» и «Ньюкасла» по Милинковичу-Савичу

Всё время цифры за этого малого, мягко говоря , удивляют.
Смотрю Серию А, чем он так хорош не пойму.
«Челси» и «Ньюкасл» хотят купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Оба клуба АПЛ сделали предложения о трансфере 27-летнего футболиста в размере 55 миллионов евро.
Однако римляне отказали, поскольку оценивают своего игрока дороже – в 70–80 миллионов евро.
- В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 11 голов и сделал 12 ассистов в 47 матчах.
- Его контракт с «Лацио» действует до 2024 года.
- Рыночная стоимость серба – 70 миллионов евро.