«Лацио» отклонил предложения «Челси» и «Ньюкасла» по Милинковичу-Савичу

«Челси» и «Ньюкасл» хотят купить полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Оба клуба АПЛ сделали предложения о трансфере 27-летнего футболиста в размере 55 миллионов евро.

Однако римляне отказали, поскольку оценивают своего игрока дороже – в 70–80 миллионов евро.